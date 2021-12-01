Спустя семь месяцев после родов: жена экс-"Холостяка" Михайлюка в мини-платье похвасталась худыми ногами

Даша Хлистун продемонстрировала стройную фигуру и ноги.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – спустя семь месяцев после родов вернулась в модельный бизнес. Девушка вернула себе дородовую форму и уже может похвастаться идеальным телом.

Даша летала на фэшн-шоу за границу.

В Instagram она опубликовала снимки, на которых предстала в кокетливом луке. На ней было черное мини-платье с рюшами на юбке и прозрачными вставками на талии и декольте.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Наряд идеально подчеркнул ее стройные и худые ноги.

Образ она дополнила шлепками с бантиками аккуратной укладкой и красивым мейкапом.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

"Уже в холодном Киеве. Зато с родными. Это единственное, что греет на самом деле, было очень приятно и как-то по-новому опять делать шоу. Спустя такой долгий перерыв. Увидеть кастинг директоров, дизайнера, стилиста. Опять длинные примерки, перекусы в виде пиццы, быстро переодеваться между выходами, встреча с девочками, с которыми столько всего пережила. Это все, конечно, кружит голову, но дома меня встречало мое солнце, которое соскучилась по мамке-модели, как бы сильно мне ни хватало, возможно, той жизни, где ты живешь в самолетах, отелях, разных странах. Самое сокровенное у меня дома, куда я буду спешить всегда и возвращаться. Как же все-таки материнство меняет приоритеты", - написала Хлистун.

Некоторые ее фолловеры пишут, что Даша стала еще худее, чем была до беременности.

"Просто необыкновенные черты лица, мимика все настолько гармонично. Дашуль, ну такая худенькая, наверное, малая еще измотала? Мне кажется, что худее, чем до родов… в модельном бизнесе, наверное, так надо… Ну я бы булочек чуть подъела. Очень красивая, глаз не оторвать плюс всегда визаж идеален", "Котенька, не худей, ты и так красотка", "Даша, вы очень красивая", - написали подписчики под фото.

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