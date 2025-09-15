Спустя три года после смерти королевы: дворецкий Елизаветы II рассекретил, что скрывала монарх от своих близких

Королева Елизавета II / © Getty Images

Бывший дворецкий королевы Пол Баррел рассказал о ее последнем годе жизни в своих мемуарах «Королевский инсайдер».

Уже сейчас не секрет, что королева Елизавета II умерла от рака костного мозга в возрасте 96 лет. Но в своей книге автор пишет, что монарх просила своих врачей продлить ей жизнь по возможности, так как диагноз ей поставили вскоре после смерти ее мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, а королева очень хотела дожить до празднования своего 70-летнего юбилея пребывания на престоле.

Королева Елизавета II / © Associated Press

В отрывке из книги, опубликованной в Daily Mail, Баррелл пишет, что королеве Елизавете поставили диагноз «рак» «всего через несколько месяцев» после смерти принца Филиппа в апреле 2021 года.

«Это было для нее сокрушительным ударом так скоро после его потери», — отмечает он в книге. Она не рассказала об этом никому за пределами своего «круга доверия», куда входили «пажи, лакеи и костюмеры. Для семьи все было в порядке, но врачи прогнозировали, что ей осталось жить только до Рождества», — продолжает Баррелл.

«Королева ответила: „Как жаль, ведь в следующем году у меня платиновый юбилей, и я бы очень хотела его увидеть. Вы сможете сохранить мне жизнь к этому времени?“, — спросила она у своих врачей.

Как мы уже знаем, 2022-й год ознаменовал 70-летие правления покойной королевы и стал первым платиновым юбилеем для британского монарха. Это были масштабные праздничные мероприятия по всей стране, в центре внимания которых была Елизавета.

Королева Елизавета II во время празднования платинового юбилея правления, июнь 2022 года / © Associated Press

Автор книги пишет, что для поддержания здоровья покойная королева «переносила переливания крови и неукоснительно следовала предписаниям врачей, отказавшись от своих любимых джин-тоников, джина с дюбонне и мартини». Вместо этого она заменила алкоголь «яблочным соком (и томатным соком по воскресеньям в качестве угощения), чтобы продлить свою жизнь».

Хотя врачи «сохраняли ей жизнь, чтобы она стала свидетельницей этого знаменательного события в её правлении», бывший лакей королевы Елизаветы отмечает, что покойная монархиня «все это время знала, что умирает». Члены королевской семьи не знали о серьезности проблем со здоровьем королевы Елизаветы II до «последних нескольких месяцев», пишет Баррелл. Хотя «она намеренно держала их в неведении, чтобы не волновать», у покойной королевы была ещt одна причина держать свой диагноз рака в секрете.

Королева Елизавета II / © Getty Images

«Она также беспокоилась, что еt болезнь может открыть путь к регентству», — утверждает Баррелл. «Это было ей отвратительно. Она хотела править до конца и определtнно не хотела быть больной королевой с регентством».

Королева мирно скончалась 8 сентября 2022 года, в своем любимом поместье Балморал, в Шотландии. Напомним, недавно мы вспоминали, какой была Елизавета II за годы своего 70-летнего царствования.