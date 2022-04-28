Спутница диктатора: история странных отношений Адольфа Гитлера и его любовницы Евы Браун

Углубляясь в историю отношений немецкого диктатора и спутницы его жизни, появляется очень много схожести с тем, что происходит сейчас в мире. 77 лет тому назад они решили убежать от наказания через смерть, кто знает, возможно, это же ждет в скором времени и Путина.

После начала полномасштабной войны в Украине многие начали проводить параллели между двумя самыми жестокими массовыми убийцами в истории человечества - Адольфом Гитлером и Владимиром Путиным. Если сравнивать этих двух мужчин, можно найти много сходства в их поведении, пропагандистских речах, желании власти, скрытности, геноциде невинного населения и страхе за свою шкуру. Однако нельзя забывать еще об одной схожести между диктаторами - тайной личной жизни.

Гитлер и Путин / Associated Press

Официально Путин и его супруга Людмила Путина развелись в 2014 году, однако уже на тот момент президент России состоял в отношениях со своей молодой любовницей - олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. В 2015-м девушка, вероятно, забеременела от политика, но это строго скрывалось. Единственным случаем, когда беременная Алина появилась на публике, было ее выступление на собственном фестивале художественной гимнастики в 2015 году, тогда она вышла на сцену пропагандистского концерта в широком красном платье, которое якобы должно было скрыть живот.

Алина Кабаева / скриншот с видео

Сколько детей у Путина и Кабаевой, на данный момент неизвестно, но обручальное кольцо она носит, личную жизнь не комментирует, купается в роскоши и гордо несет пропагандистскую чушь с экранов телевизоров с георгиевской лентой на груди. Проще говоря, Алина полностью предана Путина, как 80 лет тому назад была предана другая молодая девушка своему любовнику - Ева Браун.

Ева Браун и Адольф Гитлер / Associated Press

О личных отношениях Евы и Гитлера известно немного, поскольку после их самоубийства было приказано уничтожить все, что могло подтверждать эту связь: письма, снимки, видео. Поэтому точно неизвестно, какой характер носили отношения этой пары, но судя по тому, что вместе они провели 16 лет, а за день до того, как убили себя, обвенчались в маленькой приемной бункера, они не были просто друзьями.

Ева Браун / Associated Press

Как у Путина с Алиной, у Гитлера и Евы была большая разница в возрасте - они познакомились, когда немецкому фюреру было 40 лет, а девушке - 17. Длительное время фюрер ухаживал за несовершеннолетней: говорил лестные слова, водил в рестораны и в оперу. Согласно некоторым сохранившимся архивам, которые не успели уничтожить, было известно, что девушка очень увлекалась спортом, следила за фигурой и модой. Родственники вспоминали, что она была очень ухоженной, носила прическу, длинный маникюр, любила дорогую косметику и макияж.

Однако, несмотря на все ее попытки, Гитлер публично заявлял, что жениться не намерен: "У меня другая невеста — Германия! Я повенчан — с германской нацией, с ее судьбой! […] Нет, я не могу жениться, я не имею права". При этом он в близком кругу отмечал, что в Берлине у него есть девушка "для любви".

Ева Браун / Associated Press

Изначально семья Евы не одобряла эти отношения и порицала ее. Для нее было невыносимо оставаться в родительском доме, поэтому она переехала в один из купленных для нее Гитлером домов. Там девушка регулярно устраивала пышные вечеринки и увлеклась фото и видеосъемкой. Затем девушка облюбовала дом в Бергхофе, там Гитлер допускал ее к некоторым встречам со своими соратниками, там она тоже устраивала пышные вечеринки. Однако официально Ева считалась "личным секретарем" фюрера и когда в дом приезжали важные гости, вынуждена была сидеть в своей комнате. Предположительно, Гитлер считал ее светские манеры слишком скудными для общения с высокопоставленными гостями. Также он не лестно отзываться о женщинах в целом: "По-настоящему интеллектуальные мужчины должны жить с примитивной и глуповатой женщиной. Подумайте, что было бы, если бы моя жена совала нос с мою работу". Подразумевал ли он под этими словами свою любовницу - неизвестно.

Ева Браун / Associated Press

По некоторым версиям историков, малое количество внимая от любовника, Ева пыталась скрасить вечеринками, дорогим образом жизни, спортом, одеждой, меняя наряды по шесть раз на день. Так она боролась с депрессией, хотя несколько раз это состояние все же ее одолело и девушка дважды пыталась наложить на себя руки, но у нее тогда ничего не вышло. Якобы после попыток самоубийства, Гитлер увидел истинную преданность любовницы к нему и их отношения улучшились.

На протяжении всех годов их совместной жизни Ева много снимала фюрера, иногда в кадр попадала и она. Было видно, что они ведут себя в окружении приближенных людей, как супружеская пара, как близкие люди, хотя публично эмоций и не демонстрировали. Били эти отношения платоническими или имели сексуальный характер тоже неизвестно, поскольку жили они в разных комнатах, а о том, что происходило за дверьми их спален никто никогда не рассказывал.

Ева Браун и Адольф Гитлер / Associated Press

"Я не представляла эту связь в обычном ключе, скорее как связь между отцом и дочерью. Может я и сейчас в это верю, потому что не хочу, чтобы это было правдой. Для меня не терпима даже мысль, что этот человек к ней прикасался", - прокомментировала когда-то кузина Евы Браун Гертруда Вайскер.

Ева всегда жила на широкую ногу и пока мир разрывала война, развязанная ее любовником, а в концлагерях сжигали людей, эта миловидная блондинка и ее семья вели абсолютно беззаботную жизнь, имели доступ ко всем благам, ездили на отдых в Италию, покупали дорогие вещи и даже имели доступ к запрещенным в Германии кинолентам, которые показывались в Бергхофе.

Любовницей немецкого фюрера Ева Браун была 16 лет, а женой меньше суток. 30 апреля 1945 года они совершили самоубийство приблизительно в половине четвертого дня. Ева отравилась цианистым калием, а ее муж Гитлер принял не только яд, но и для подстраховки выстрелил себе в голову.

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