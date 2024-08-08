Спящая красавица: почему Ярослава Магучих отдыхала в спальнике во время Олимпиады в Париже

4 августа Украина завоевала второе "золото" на Олимпийских играх-2024 в Париже. Олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту стала легкоатлетка Ярослава Магучих. Однако внимание мира она привлекла не только своими спортивными достижениями, но интересным отдыхом.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Дело в том, что Ярослава между выполнением упражнений отдыхала лежа на коврике для йоги и в спальнике. В этой позе она проводит время, поскольку это помогает расслабиться, разгрузить мозг, а так как ноги в теплом спальнике - уменьшается риск травмирования.

"Мне комфортно, когда я лежу, и иногда я могу смотреть на облака", - сказала Магучих после завоевания золота журналисту TIME. "Иногда я могу считать числа, 1, 2, 3, 4, или вдыхать, выдыхать. Это помогает расслабиться и не думать о том, что я на стадионе".

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

После такого отдыха девушка стала чемпионкой. Многие шутили, что победу ей принес именно сон, однако доля правды в этом все же есть.

Сергей Степанов, помогающий ей тренироваться вместе со своей женой Татьяной Степановой, предположил, что слишком длительное сидение между прыжками может привести к застою крови в ногах, сообщает The New York Times. Так родилась идея спального мешка. Каждый раз, когда Магучих выходит на площадку для прыжков в высоту на соревнованиях, она несет рюкзак, в котором лежат: коврик для йоги, спальный мешок и сменные носки. Иногда она надевает худи с капюшоном. Между каждым прыжком она снимает кроссовки с шипами и меняет носки, чтобы ноги не вспотели, так как это может повредить ее хватке во время приближения к планке. Затем она залезает в спальный мешок и дремлет. Рюкзак становится ее подушкой. Эта спокойная позиция не дает ей стать "каменной" в случае, когда нужна экстремальная упругость в ногах и гибкость в выгибании спины над планкой. "Это также помогает минимизировать любую боль", - сказала спортсменка.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Иногда Магучих совершает вращательные движения пальцами или запястьями, чтобы успокоиться и визуализировать следующий прыжок. "Когда вы лежите, вы чувствуете себя спокойно и комфортно, поэтому вы будете готовы к следующему прыжку". Она засмеялась и пошутила: "Это тоже хорошая поза для сна".

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