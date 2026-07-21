Сработал "эффект Кейт": принцесса Уэльская вышла в горы в шортах и теперь их хотят все

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Реклама

Этим летом ими стали красные спортивные шорты, уже полюбившиеся знаменитостям, стилистам и модникам по всему миру, благодаря тому, что их надела жена наследника британского престола принца Уильяма.

Именно в них Кейт была, когда отправилась в поход в горы. Модель бренда The North Face стоимостью 80 долларов, которую мгновенно раскупили поклонники принцессы.

Действительно, традиционный королевский этикет требует, чтобы юбки, шорты и платья соответствовали скромности и обычно заканчивались на уровне колена или чуть выше, так что Кейт несколько нарушила эти правила. Тем не менее, учитывая, что это было благотворительное восхождение в горы, а не официальное королевское задание, мы подозреваем, что никто не возражал против небольшого отклонения от протокола – особенно учитывая, что шорты обладают некоторыми продуманными функциями, которые действительно помогают туристам.

Реклама

Принцесса Уэльская с семьей / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принцесса Уэльская с семьей / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принцесса Уэльская с семьей / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Как сообщает производитель, эти шорты, изготовленные из прочного водоотталкивающего материала, защищающего от влаги и впитывания ткани, а также содержащие светоотражающие элементы для повышения видимости в темное время суток, имеют встроенную подкладку (помогающую уменьшить трение) и специально разработаны для активного отдыха. Как и ожидалось, популярность North Face уже резко возросла, и размеры в ярко-красном оттенке быстро раскупаются.

Новости партнеров