Сразу понятно, кто тут "звезда": новое портретное фото Меган и Гарри раскритиковали

Недавно в соцсетях было опубликовано несколько новых фотографий принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской. Снимки сделал фотограф Мисан Харриман, а эксперты тут же принялись их комментировать.

Сразу несколько королевских комментаторов дали характеристику этим снимками. Кадры были сделаны в день церемонии One Young World, 6 сентября, в Манчестере. В этот самый день, к слову, королева Елизавета II появилась на своем последнем публичном мероприятии.

На цветном снимке Меган в красной блузке и брюках со стрелками от экологичного бренда Another Tomorrow запечатлена чуть впереди Гарри и держит мужа за руку. Она выглядит серьезной и смотрит прямо в камеру, в то время как Гарри выглядит несколько смущенным.

Эксперт Ричард Иден предположил, что Меган этим снимком еще раз заявила о том, "кто здесь звезда". В беседе с Palace Confidential господин Иден сказал: "Я думаю, что это очень поразительная фотография, не так ли? Она показывает их расслабленными, но посмотрите, кто в центре внимания? Это она. Возможно, вы помните ту обложку, которую они сделали для журнала Time, где Гарри снова был позади Меган. И это словно перевернуто с ног на голову, потому что звездой должен быть сын короля, но на самом деле это Меган", - заявил эксперт, пишет express.

А вот королевский редактор Daily Mail Ребекка Инглиш предложила паре вместо этого сосредоточиться на демонстрации равного положения, которое они занимают в своих отношениях, вместо того чтобы выделять кого-либо из них. "Я не согласна с тем, что сын короля должен быть звездой. Я действительно думаю, что эти отношения выглядят более равноправными".

Еще один эксперт по языку тела Катя Луазель предположила, что на фотографии выделяется Меган, потому что саммит One Young World Summit был "моментом для Меган", так как герцогиня сотрудничает с организацией One World с 2014 года.

Многие эксперты сходятся во мнении, что герцог Сассекский выбрал роль человека, который поддерживает свою жену на этом мероприятии.

Меган и Гарри в Манчестере / Фото: Associated Press

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