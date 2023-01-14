Среди них есть "запасной": принц Гарри рассказал, что беспокоится о детях Кейт и Уильяма

Принц Гарри называет себя "запасным", ведь так однажды (по словам Гарри сказал его отец Чарльз, когда Диана родила второго сына). Но с тех пор, как Гарри ушел из королевской семьи и выпустил мемуары, он в одном из недавних интервью сделал очередное шокирующее заявление.

В интервью Брайони Гордон из The Telegraph , опубликованном в пятницу, герцог Сассекский поделился своими опасениями за троих детей принца Уильяма и принцессы Кейт: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

"Как я прекрасно знаю, в моей семье, если это не мы, - сказал Гарри, указывая на себя, - это будет кто-то другой. И хотя мы с Уильямом говорили об этом один или два раза, и он очень ясно дал мне понять, что его дети не являются моей ответственностью, я все еще чувствую ответственность, зная, что из этих трех детей, по крайней мере, один закончит, как и я, став "запасным". И это больно, это меня беспокоит", - сказал Гарри, транслирует его слова People.

Напомним, в мемуарах Гарри он сказал, что король Чарльз назвал его "запасным" в день своего рождения.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

"Замечательно! Теперь ты дала мне наследника и запасного - моя работа сделана", - написал Гарри, что Чарльз сказал своей жене принцессе Диане в день рождения их второго ребенка.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день выписки из госпиталя Святой Марии в Лондоне с сыном принцем Гарри / Фото: Associated Press

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