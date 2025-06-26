ТСН в социальных сетях

Среди цветов и природы: кронпринцесса Виктория показала новые фото своих детей

Шведская королевская пара поделилась в Instagram новыми снимками своих детей.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Принц Оскар и принцесса Эстель

Принц Оскар и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

В День летнего солнцестояния кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль опубликовали фото своей дочери принцессы Эстель и сына принца Оскара в блоге и написали:

«Счастливого праздника середины лета! 🇸🇪☀️».

Принц Оскар и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Принц Оскар и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

13-летняя принцесса Эстель была запечатлена в белом легком платье и с венком из красивых полевых цветов на голове, а ее брат 9-летний принц Оскар был в темно-синей футболке и держал букет цветов в руках.

Шведская королевская семья иногда делится личными снимками в соцсетях.

Кронпринцесса Виктория, принцесса Эстель и кронпринц Оскар / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория, принцесса Эстель и кронпринц Оскар / © Getty Images

Напомним, недавно принц Карл Филипп показывал закадровые снимки с его свадьбы с принцессой Софией в день, когда они праздновали десятую годовщину.

