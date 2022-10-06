Стала долгожителем: что ела и чего избегала в своем рационе королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни на 97-м году. В свидетельстве о смерти значится, что монарх умерла от старости. Прожить так долго королева смогла не только благодаря генетике, но и правильному образу жизни.

В британской королевской семье всегда были очень строгие правила относительно питания ее членов. И во главе этих правил стояла, конечно же, королева Елизавета II.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэйди рассказал, что Ее Величество никогда не была гурманом, как, например, ее супруг - принц Филипп, который мог с утра до вечера разговаривать о еде. Беседуя с The Telegraph, шеф-повар сказал: "Королева ест, чтобы жить, в отличие от принца Филиппа, который любит поесть и может стоять и говорить о еде весь день", - пишет express.

Были у Елизаветы II и свои табу в еде. Например, она не любила картофель, рис или макароны на ужин и в целом не была поклонницей углеводов, поэтому такая еда никогда не присутствовала за обеденным столом ни у кого из членов королевской семьи.

Королева Елизавета II с сыном Чарльзом и невесткой Камиллой / Фото: Associated Press

Со слов этого же шеф-повара мы знаем, что иногда королева любила домашние бургеры. А также он рассказал, что питание монарха было здоровым и низкоуглеводным. Обычно это была печеная рыба или курица с двумя разными овощами или большая тарелка салата.

Смеем предположить, что здоровое питание помогло королеве так долго оставаться в добром здравии и дожить до 96 лет. Ее сын - король Чарльз III - тоже заботится о своем питании и имеет несколько особых пищевых привычек.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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