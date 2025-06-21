ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
633
Время на прочтение
2 мин

Стала главной звездой мероприятия: королева Камилла надела брошь, которую не видели около 90 лет

Королевская особа продемонстрировала редкое украшение, чем привлекла много внимания.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла уже давно зарекомендовала себя как та, кто любит надевать те украшения из королевской сокровищницы, которые редко появлялись на публике. Именно этот хитрый трюк она сделала снова — надела на заключительный день скачек в Аскоте бриллиантовую брошь, которая ранее принадлежала Елизавете Боуз-Лайон — матери королевы Елизаветы II.

Украшение из-за своего внешнего вида называется «Бриллиантовые часы» (Diamond Watch brooch) и представляет из себя изделие с бантом инкрустированном бриллиантами, на котором висит подвеска, тоже с бриллиантами.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Брошь является частью королевское ювелирной коллекции и оказалась у них благодаря светской львице и члену семьи австрийских банкиров Ротшильдов — мисс Элис Ротшильд. Женщина была коллекционеров предметов искусства и брошь подарила королеве Марии в качестве свадебного подарка в 1893 году. То есть украшению уже 132 года.

Украшение редко носили, но одной из тех, кто носил ее была королева мать Елизавета Боуз-Лайон. Известно, что украшение она надевала в 1936 году, то есть 89 лет тому назад.

Камилла же надела брошь на скачки не с платьем, а с костюмом, который включал блузу с длинными рукавами и юбку миди с плиссировкой. Также она дополнила образ небольшой белой сумкой, туфлями на каблуках и серьгами с бриллиантами и жемчугом. На голове у Камиллы была широкополая плетеная легкая шляпа с большими цветами.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Днем ранее Ее Величество немного удивила публику, поскольку вызвала много вопросов сумкой Lady Dior, которая названа брендом в честь покойной принцессы Дианы.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie