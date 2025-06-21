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Стала главной звездой мероприятия: королева Камилла надела брошь, которую не видели около 90 лет
Королевская особа продемонстрировала редкое украшение, чем привлекла много внимания.
Королева Камилла уже давно зарекомендовала себя как та, кто любит надевать те украшения из королевской сокровищницы, которые редко появлялись на публике. Именно этот хитрый трюк она сделала снова — надела на заключительный день скачек в Аскоте бриллиантовую брошь, которая ранее принадлежала Елизавете Боуз-Лайон — матери королевы Елизаветы II.
Украшение из-за своего внешнего вида называется «Бриллиантовые часы» (Diamond Watch brooch) и представляет из себя изделие с бантом инкрустированном бриллиантами, на котором висит подвеска, тоже с бриллиантами.
Брошь является частью королевское ювелирной коллекции и оказалась у них благодаря светской львице и члену семьи австрийских банкиров Ротшильдов — мисс Элис Ротшильд. Женщина была коллекционеров предметов искусства и брошь подарила королеве Марии в качестве свадебного подарка в 1893 году. То есть украшению уже 132 года.
Украшение редко носили, но одной из тех, кто носил ее была королева мать Елизавета Боуз-Лайон. Известно, что украшение она надевала в 1936 году, то есть 89 лет тому назад.
Камилла же надела брошь на скачки не с платьем, а с костюмом, который включал блузу с длинными рукавами и юбку миди с плиссировкой. Также она дополнила образ небольшой белой сумкой, туфлями на каблуках и серьгами с бриллиантами и жемчугом. На голове у Камиллы была широкополая плетеная легкая шляпа с большими цветами.
Днем ранее Ее Величество немного удивила публику, поскольку вызвала много вопросов сумкой Lady Dior, которая названа брендом в честь покойной принцессы Дианы.