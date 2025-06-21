Стала главной звездой мероприятия: королева Камилла надела брошь, которую не видели около 90 лет

Королева Камилла / © Getty Images

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Королева Камилла уже давно зарекомендовала себя как та, кто любит надевать те украшения из королевской сокровищницы, которые редко появлялись на публике. Именно этот хитрый трюк она сделала снова — надела на заключительный день скачек в Аскоте бриллиантовую брошь, которая ранее принадлежала Елизавете Боуз-Лайон — матери королевы Елизаветы II.

Украшение из-за своего внешнего вида называется «Бриллиантовые часы» (Diamond Watch brooch) и представляет из себя изделие с бантом инкрустированном бриллиантами, на котором висит подвеска, тоже с бриллиантами.

Королева Камилла / © Getty Images

Брошь является частью королевское ювелирной коллекции и оказалась у них благодаря светской львице и члену семьи австрийских банкиров Ротшильдов — мисс Элис Ротшильд. Женщина была коллекционеров предметов искусства и брошь подарила королеве Марии в качестве свадебного подарка в 1893 году. То есть украшению уже 132 года.

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Украшение редко носили, но одной из тех, кто носил ее была королева мать Елизавета Боуз-Лайон. Известно, что украшение она надевала в 1936 году, то есть 89 лет тому назад.

Камилла же надела брошь на скачки не с платьем, а с костюмом, который включал блузу с длинными рукавами и юбку миди с плиссировкой. Также она дополнила образ небольшой белой сумкой, туфлями на каблуках и серьгами с бриллиантами и жемчугом. На голове у Камиллы была широкополая плетеная легкая шляпа с большими цветами.

Королева Камилла / © Getty Images

Днем ранее Ее Величество немного удивила публику, поскольку вызвала много вопросов сумкой Lady Dior, которая названа брендом в честь покойной принцессы Дианы.

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