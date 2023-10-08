Стала известна причина: почему королева Елизавета II не пришла на свадьбу Чарльза и Камиллы

Покойная королева Елизавета II любила своего старшего сына не меньше, чем других своих детей, но королевский долг для нее был превыше всего.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз поженились 2005 року. На их свадьбе присутствовали почти все члены семьи, но только не королева Елизавета II.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королевы и ее мужа принца Филиппа, матери и отца жениха, во время гражданской церемонии нигде не было видно. Почему монарх решила остаться в стороне на свадьбе сына стало известно спустя много лет.

Кто-то предполагал, что королева Елизавета II не одобряла союз Чарльза и Камиллы (для обоих это был второй брак). Так как Чарльз завязал отношения с Камиллой еще когда был женат на принцессе Диане. А в какой-то момент в прессу просочилась информация о том, что королева назвала Камиллу "этой злой женщиной".

Свадьба Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Но, как пишет Daily Mail, истинная причина отсутствия Елизаветы II на церемонии была в другом. Будучи монархом, королева была главой англиканской церкви. И Чарльз, и Камилла ранее были женаты – а впоследствии развелись. Признавая развод печальным фактом жизни, Англиканская церковь не поощряет его (кстати, именно поэтому дочь Елизаветы II – принцесса Анна – во второй раз выходила замуж не в Англии, а в Шотландии).

Так вот, королева, была верующим человеком и ни в коем случае не подвергала сомнению ценности церкви."Я не могу пойти. Я не думаю, что мое положение позволяет это", - говорила о свадьбе сына монарх.

Свадьба Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Хотя, безусловно, королева пожелала супружеской паре всего наилучшего. Вместе с принцем Филиппом она присутствовала на религиозном благословении в часовне Святого Георгия, которое последовало за гражданской церемонией в Ратуше.

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