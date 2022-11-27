Стала известна причина смерти королевы Елизаветы II, которую скрывали от публики

В официальном заявлении Букингемского дворца говорилось, что Ее Величество королева скончалась на 97-м году жизни от старости.

Национальный архив Шотландии публиковал официальный документ, в котором была названа причина смерти 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II.

Но в новой биографии Джайлса Брандрета "Элизабет: интимный портрет" утверждается, что королева мирно скончалась в своем любимом Балморале в Шотландии после борьбы с раком костного мозга.

Несмотря на то, что официальной причиной ее смерти была названа старость, мистер Брандрет, который был другом принца Филиппа с 1970-х годов, заявил, что болезнь унесла жизнь королевы, пишет express.co.uk.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Отметим, автор книги также был депутатом от консерваторов, смог получить такой замечательный доступ к королевской семье с тех пор, как он завязал дружбу с принцем Филиппом в 1970-х годах, когда они оба посетили благотворительное мероприятие.

Несмотря на то, что официальной причиной ее смерти была названа старость, мистер Брандрет, друг принца Филиппа, заявил, что болезнь унесла жизнь королевы.

Считается, что монарх оставалась стойкой до конца своих дней и работала даже в последние часы перед смертью. За два дня до кончины Елизавета II приветствовала нового премьер-министра Лиз Трасс.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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