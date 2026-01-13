Стала известна сумма, которую принц Гарри получил за написание своих скандальных мемуаров

Книга принца Гарри «Запасной» / © Associated Press

10 января 2023 года принц Гарри выпустил в твердом переплете свои мемуары и, как сообщается, заработал ошеломляющие 22 миллиона фунтов стерлингов (около 30 миллионов долларов) на выходе своей книги, которая содержала различные сенсационные заявления и обвинения в адрес королевской семьи, в частности принца Уильяма, короля Чарльза и королевы Камиллы.

Принц Гарри / © Associated Press

После выхода книги, всего через день после 41-го дня рождения принцессы Кэтрин, мемуары Гарри быстро стали самыми быстро продаваемыми в Великобритании после публикации издательством Penguin Random House, пишет express.

Книга принца Гарри «Запасной» / © Associated Press

Ранее Daily Mail сообщала, что, по имеющимся данным, принц Гарри получил аванс в размере 16 миллионов фунтов стерлингов в рамках сделки на 32 миллиона фунтов стерлингов за четыре книги в июне 2021 года.

Автор бестселлеров, Ричард Осман, создатель таких популярных криминальных романов, как «Клуб убийств по четвергам», рассказал, сколько, по его мнению, получил принц Гарри.

Ранее в своем подкасте The Rest Is Entertainment Осман сказал: «Невозможно переоценить, сколько денег принесла книга, которую написал Гарри».

Книга принца Гарри «Запасной» / © Associated Press

В общем, это одна из самых успешных книг. Самая быстро продаваемая научно-популярная книга всех времен. Я даже сделал некоторые приблизительные расчеты, потому что мне это нравится. Я знаю, сколько вам платят за книгу. Я думаю, он заработал 26-27 миллионов долларов».

Официально издание книги «Запасной» в мягкой обложке вышло в октябре 2024 года — через 21 месяц после первоначального выпуска в твердой обложке.

А недавно стало известно, что жена Гарри — Меган Маркл — тоже планирует выпустить собственную книгу.