Стала известна сумма, которую принц Гарри получил за написание своих скандальных мемуаров
Прошло ровно три года со дня выхода мемуаров принца Гарри, которые получили название «Запасной».
10 января 2023 года принц Гарри выпустил в твердом переплете свои мемуары и, как сообщается, заработал ошеломляющие 22 миллиона фунтов стерлингов (около 30 миллионов долларов) на выходе своей книги, которая содержала различные сенсационные заявления и обвинения в адрес королевской семьи, в частности принца Уильяма, короля Чарльза и королевы Камиллы.
После выхода книги, всего через день после 41-го дня рождения принцессы Кэтрин, мемуары Гарри быстро стали самыми быстро продаваемыми в Великобритании после публикации издательством Penguin Random House, пишет express.
Ранее Daily Mail сообщала, что, по имеющимся данным, принц Гарри получил аванс в размере 16 миллионов фунтов стерлингов в рамках сделки на 32 миллиона фунтов стерлингов за четыре книги в июне 2021 года.
Автор бестселлеров, Ричард Осман, создатель таких популярных криминальных романов, как «Клуб убийств по четвергам», рассказал, сколько, по его мнению, получил принц Гарри.
Ранее в своем подкасте The Rest Is Entertainment Осман сказал: «Невозможно переоценить, сколько денег принесла книга, которую написал Гарри».
В общем, это одна из самых успешных книг. Самая быстро продаваемая научно-популярная книга всех времен. Я даже сделал некоторые приблизительные расчеты, потому что мне это нравится. Я знаю, сколько вам платят за книгу. Я думаю, он заработал 26-27 миллионов долларов».
Официально издание книги «Запасной» в мягкой обложке вышло в октябре 2024 года — через 21 месяц после первоначального выпуска в твердой обложке.
А недавно стало известно, что жена Гарри — Меган Маркл — тоже планирует выпустить собственную книгу.