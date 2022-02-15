Цифра впечатляет: стала известна сумма мирового соглашения между принцем Эндрю и Вирджинией Джуфре

Средний сын королевы Елизаветы II нашел способ урегулировать дело о сексуальном насилии, в котором его обвиняла гражданка США Вирджиния Джуфре.

61-летний принц Эндрю достиг мирового соглашения с Вирджинией Джуфре по гражданскому делу о сексуальных домогательствах в США. Теперь герцог Йоркский не предстанет перед судом присяжных, поскольку его адвокатам удалось добиться внесудебного финансового урегулирования вопроса со своим обвинителем Вирджинией Джуфре.

Журналистам Daily Mail удалось выяснить о какой сумме идет речь. Говорят, Эндрю заплатил 7,5 миллионов фунтов стерлингов или 10 миллионов долларов США госпоже Джуфре и это несмотря на то, что не признал обвинений в свой адрес.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

Для репутации принца Эндрю – это очередной удар, ведь многие в прессе и соцсетях уже пишут, что герцог, ранее утверждающий, что "никогда не встречался с гражданской Джуфре" теперь вдруг согласился на столь солидное финансовое урегулирование вопроса с ней.

Хотя и Вирджиния Джуфре прежде заявляла, что для нее дело чести довести дело до суда и сделать так, чтобы виновные были наказаны. Адвокат Вирджинии Дэвид Бойс, заявил, что адвокаты обеих сторон сообщили судье, что принципиальное соглашение было достигнуто, и они потребуют отклонения иска в течение месяца. Урегулирование означает, что гражданское дело не будет передано в суд присяжных, а также то, что Эндрю больше не будет допрашиваться под присягой адвокатами Джуфре, что, как ожидалось, произойдет в ближайшие недели.

Принц Эндрю / Getty Images

Адвокат Лиза Блум, представляющая восемь жертв Джеффри Эпштейна, назвала эту новость "победой" Джуфре, написав в Твиттере: "Сегодня мы приветствуем победу Вирджинии. Она добилась того, чего не удавалось никому другому: заставила принца Эндрю прекратить свои глупости и встать на сторону жертв сексуального насилия. Мы приветствуем потрясающее мужество Вирджинии".

И хотя стороны примирились, это соглашение не является признанием вины принца Эндрю, и он всегда категорически отрицал выдвинутые против него обвинения.

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