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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Стала на лыжи летом: герцогиня Софи удивила королевских поклонников

Герцогиня Эдинбургская Софи совершила визит в команду паралимпийских зимних видов спорта Вооруженных сил в Снежном центре в Хемел-Хемпстеде, в Хартфордшире.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Софи

Герцогиня Софи / © Getty Images

Софи приехала по случаю объявления о том, что она стала их королевской покровительницей.

Организация AFPST помогает раненым, травмированным и больным военнослужащим и ветеранам восстановить уверенность в себе, стойкость и чувство общности посредством адаптивных зимних видов спорта.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская и сама стала на лыжи, облачившись в специальный лыжный костюм, шлем, перчатки и очки. Так забавно видеть члена королевской семьи летом, катающейся на лыжах.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Недавно, напомним, публика активно обсуждала новую стрижку герцогини Эдинбургской в духе 90-х, когда Софи доказала, что классика никогда не выходит из моды.

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