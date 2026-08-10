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Стала на лыжи летом: герцогиня Софи удивила королевских поклонников
Герцогиня Эдинбургская Софи совершила визит в команду паралимпийских зимних видов спорта Вооруженных сил в Снежном центре в Хемел-Хемпстеде, в Хартфордшире.
Софи приехала по случаю объявления о том, что она стала их королевской покровительницей.
Организация AFPST помогает раненым, травмированным и больным военнослужащим и ветеранам восстановить уверенность в себе, стойкость и чувство общности посредством адаптивных зимних видов спорта.
Герцогиня Эдинбургская и сама стала на лыжи, облачившись в специальный лыжный костюм, шлем, перчатки и очки. Так забавно видеть члена королевской семьи летом, катающейся на лыжах.
Недавно, напомним, публика активно обсуждала новую стрижку герцогини Эдинбургской в духе 90-х, когда Софи доказала, что классика никогда не выходит из моды.