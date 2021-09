Стали известны победители Fashion Film Festival Kyiv 2021

В рамках Украинской недели моды состоялась церемония награждения победителей Fashion Film Festival Kyiv.

В Украине в четвертый раз состоялся Fashion Film Festival Kyiv, организованный FILM.UA Group и Ukrainian Fashion Week, при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

2021 стал годом рекордов фестиваля - для участия в конкурсном отборе было подано 380 fashion-фильмов из 55 стран. После рассмотрения фильмов-конкурсантов членами жюри были отобраны 29 фильмов из 13 стран.

В этом году, учитывая масштабность фестиваля, оргкомитет FFFK принял решение основать две премии в номинациях Best Fashion Story и Best Production - международную и национальную.

Гран-при фестиваля - победу в номинации Best Fashion Film - получил фильм Sting Like a Bee, режиссер Леон Балдуззи (Leone Balduzzi), Италия.

Международную премию в номинации Best Fashion Story получил фильм The Pulse of the Spirit, режиссер Эйке Беттинґа (Eicke Bettinga), Германия.

Национальную премию в номинации Best Fashion Story получил фильм Love Airlines, режиссер Юрий Движон.

Международную премию в номинации Best Production получил фильм The GG Marmont Book Club, режиссеры Талес Банзай и Камила Корнельсен (Thales Banzai, Camila Cornelsen), Бразилия.

Национальную премию в номинации Best Production получил фильм Summer Days Off, режиссер Екатерина Тюрина.

В номинации Digital Story, которая была основана в этом году, жюри отметило украинский фильм Frolov Stud, режиссер Юрий Движон, дизайнер бренда - Иван Фролов.

Специальным подарком наградили автора фильма Unpacking Ирину Джус за "поднятие важной социальной темы - ответственного отношения к окружающей среде". Режиссеры Jorj Jorburj и Игорь Даровский.

