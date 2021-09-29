Стали известны потенциальные имена для новорожденной дочери принцессы Беатрис

Принцесса Беатрис явно не торопится объявить миру имя своей новорожденной дочери, которой уже 12 дней от роду.

Беатрис родила 18 сентября в Челси, Вестминстер, в Лондоне, девочка родилась немного раньше предполагаемого срока, а ее вес при рождении составлял всего 2800 граммов.

Почему принцесса Йоркская медлит и не говорит, как они с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци назвали дочь, не известно. Мы можем лишь гадать, а также вспомнить, когда другие королевские особы объявляли миру имена своих детей.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Принцу Уильяму и герцогине Кембриджской понадобилось для этого не более двух дней, примерно в такие же сроки объявления с именем делали дважды принц Гарри и герцогиня Меган (в июне, спустя два дня после рождения дочери Лилибет, они объявили ее имя публике).

Сестра Беатрис – принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк рассказали, что назвали сына Августом, через 11 дней после его рождения 9 февраля 2021 года. Они представили не только имя мальчика, но и первые кадры из семейной фотосессии с ребенком. Рожала Евгения в больнице Портленда в Лондоне. Также принцесса рассказывала, что они с мужем успели познакомить сына с его прадедом до того, как герцог Эдинбургский скончался в апреле 2021 года.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Getty Images

Двоюродная сестра Беатрис и Евгении – Зара Тиндалл – объявила имя второй дочери Лены через девять дней после ее рождения. И четыре дня потребовалось Заре и ее мужу Майку, чтобы определиться с именем для сына, мальчик родился 21 марта 2021 года, его назвали Лукас Филипп, также в честь принца Филиппа.

Дольше всего томила публику ожиданиями принцесса Елизавета, имя своего первенца Чарльза она назвала спустя месяц после родов в 1948 году.

Зара Тиндалл с мужем / Getty Images

Родителям принцессы Беатрис – Саре Йоркской и принцу Эндрю, было необходимо две недели, чтобы подтвердить, что своего первенца они назвали Беатрис. Возможно, Беа поступит, как ее мать, и вскоре уже назовет имя, которым назвала свою дочь. Среди фаворитов букмекеров сейчас несколько имен: Алессандра, Флоренс, Виктория, Елизавета, Матильда, Франческа и Мария.

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