Встали на защиту Меган Маркл: сотрудники герцога и герцогини Сассекских высказались о работе с парой

Нынешние и бывшие сотрудники принца Гарри и Меган Маркл рассказали, каково на самом деле работать на них, после последних шокирующих заявлений в прессе.

Они выступили в поддержку пары после недавних обвинений в адрес герцогини Сассекской, опубликованных американским изданием The Hollywood Reporter. В статье Меган Маркл назвали "трудной герцогиней" и утверждалось, что ее персонал якобы "напуган" ею и ее "унижающим" поведением по отношению к ним.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Меган "ходит как диктатор на высоких каблуках, кипя от злости и выкрикивая приказы", ​​а один из источников добавил: "Я видел, как она доводила взрослых мужчин до слез".

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В отчете также содержались утверждения о "шумных истериках" герцогини и "гневных электронных письмах в 5 утра", из-за которых она получила прозвище "трудная герцогиня".

Однако с тех пор ряд нынешних и бывших сотрудников выступили в защиту Меган и заявили, что эти обвинения являются "выдумками".

Один из них, бывший руководитель аппарата пары Джош Кеттлер, назвал Сассекских "преданными и трудолюбивыми" и рассказал о том, как его "тепло встретили" после присоединения к их команде.

Бен Браунинг, бывший руководитель отдела контента Archewell, рассказал Us Weekly, что его опыт работы с Гарри и Меган был "позитивным и благоприятным", добавив: "Истории, которые мы видели и которые предполагают обратное, не соответствуют действительности".

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Эшли Хансен, глобальный пресс-секретарь герцога и герцогини и глава отдела коммуникаций Archewell, рассказала о собственном опыте общения с парой, когда ей пришлось взять отпуск из-за проблем со здоровьем:

"Когда я рассказала им, то встретила такую ​​заботу и беспокойство, которые родитель проявил бы, если бы это был его собственный ребенок. Меня спросили, что мне нужно, как и могут ли они помочь, и сказали, что я могу взять столько времени, сколько мне нужно".

Госпожа Хансен утверждает, что Гарри и Меган присылали ей цветы и посылки с вещами, "но для меня самое важное то, что Меган лично связывалась с моим мужем каждый день, чтобы убедиться, что с нами обоими все в порядке, и что мы имеем поддержку".

Действующий сотрудник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, как коллеги были "ошеломлены заявлениями", добавив: "Понятно, откуда берутся такого рода комментарии. Вероятно, их придумал кто-то недовольный".

Тем временем бывший сотрудник похвалил позитивную рабочую атмосферу и проговорился, как Гарри непринужденно общается со своими сотрудниками во время еженедельных совещаний в Zoom.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Он веселый. Он определенно серьезно относится к работе, но, когда начинается встреча, первые пять или десять минут посвящены любезностям, типа: "Как прошли выходные?" или "Как продвигается строительство дома?", - рассказывает он.

Что касается заявлений о предполагаемых "истериках" Меган, бывший сотрудник описал Меган как человека, который "сострадателен и понимает", "дает четкие указания и ориентирован на решение", добавив, что они "никогда" не слышали, чтобы она кричала.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее бывший директор Меган и Гарри рассказала, что впечатлена работой с парой.

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