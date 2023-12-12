Стали волонтерами на вечер: принцесса Кейт с Джорджем, Шарлоттой и Луи привезла подарки в детский центр

В королевских аккаунтах в соцсетях был опубликован ролик, в котором показали, как Кейт с тремя своими детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи отвезли в детский центр подарки, одежду и игрушки для нуждающихся семей и помогли это все рассортировать.

"Наш опыт, отношения и окружение в раннем детстве закладывают основы, которые формируют остальную часть нашей жизни и будущее общество. Поддержка родителей и опекунов, которые делают все возможное, чтобы обеспечить свои семьи в трудных обстоятельствах, имеет важное значение и может изменить жизнь", - написано в подписи к ролику в Instagram.

Принцесса отметила, что детские банки — это теплые и заботливые места, где семьи могут получить доступ к оборудованию, продуктам, одежде и игрушкам, которые помогают снять часть стресса, создающего значительное давление на людей, ухаживающих за младенцами и детьми раннего возраста.

Кейт объяснила детям, что в этот вечер они волонтеры. 10-летний Джордж, 8-летняя Шарлотта и 5-летний Луи принялись сортировать одежду, игрушки и товары первой необходимости для нуждающихся детей и семей в Baby Bank в Мейденхеде, в Беркшире, который находится недалеко от дома семьи в Виндзоре.

"Вы можете видеть, насколько полезна такая работа, зная, что вы помогаете другим", - говорит Кейт своим детям.

Напомним, в прошлом месяце Кейт принесла набор книг в Sebby's Corner, детский банк в Барнете, на севере Лондона. С тех пор она попросила людей внести свой вклад и сделать пожертвования в детские банки в преддверии Рождества.

На днях принц и принцесса Уэльские представили свою праздничную открытку.

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