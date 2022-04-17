Стало известно, что пообещали Меган и Гарри королеве Елизавете II на тайной встрече

Герцог и герцогиня Сассекские сейчас находятся в Европе. Они прилетели из Америки в Нидерланды на открытие Invictus Games в Нидерландах.

Церемония открытия "Игр непобежденных" состоялась вчера вечером, 16 апреля. Меган и Гарри выступили на церемонии и произнесли каждый по речи. Вспоминали и про Украину, и ее героичных воинов. С уст Меган Маркл даже прозвучала культовая фраза "Слава Украине".

Ранее мы рассказывали, что перед играми пара наведалась в Виндзор, где живет королева Елизавета II, где у них состоялась встреча с королевой и принцем Чарльзом. Встреча была секретной и никакие подробности не разглашались. Однако некоторые детали этой встречи все же просочились в прессу.

Меган и Гарри / Associated Press

Издание Mirror пишет, что Меган и Гарри сказали королеве Елизавете II, что она увидит своих правнуков Арчи и Лилибет в ближайшем будущем. Вероятно, речь идет о возможном визите пары в Великобританию вместе с детьми в июне на празднование платинового юбилея монарха. Напомним, дочь пары – Лилибет – родилась в июне 2021 года, как раз в июне ей исполнится год, и, возможно, визит Гарри и Меган в Британию можно будет совместить с церемонией крещения, ведь девочка еще не крещена. Ранее в СМИ писали, что Сассексы хотят, чтобы Лили была крещена в той же часовне, что и их сын Арчи.

В последние месяцы у королевы Елизаветы II было множество проблем со здоровьем, из-за этого она отменила все возможные публичные мероприятия, сделав исключение лишь для службы памяти в честь своего мужа принца Филиппа в прошлом месяце. Не появится монарх и на пасхальной службе сегодня. Так что Гарри и Меган стоит серьезно подумать о приезде в Великобританию, чтобы, как минимум, выполнить свое обещание перед королевой.

Королева Елизавета II / Associated Press

Празднование 70-летия на троне королевы Елизаветы II будет отмечаться по всей Британии в специальные праздничные выходные со 2 по 5 июня. Члены королевской семьи соберутся на ежегодном мероприятии Trooping the Colour, а также на специальном собрании в соборе Святого Павла.

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