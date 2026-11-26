Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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Предполагаемое проникновение в дом произошло в понедельник, 23 ноября, в поместье Анмер-Холл, расположенном на территории частного поместья короля Чарльза в Норфолке. Полиция была вызвана незадолго до 18:00 по местному времени после получения сообщений о подозрительной активности.

В пресс-релизе, полученном изданием People, полиция Норфолка подтвердила, что 34-летний Мирген Доку и 32-летний Арилен Ндочи предстали перед магистратским судом Норвича в среду, 25 ноября, после того, как были арестованы и обвинены во проникновении в жилище с целью кражи и незаконном проникновении на охраняемую территорию.

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Поместье Анмер-Холл / © Getty Images

Как сообщает BBC, третий подозреваемый пока не задержан.

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Как сообщают британские газеты The Guardian и The Times, оба гражданина Албании предстали перед магистратским судом в Норвиче в среду, где их обвинили в проникновении в гардеробную дома путем перелезания через водосточную трубу.

Их обвиняют в краже шести пар запонок — одна пара описывается как «запонки герцога Эдинбургского» — и часов, стоимость которых неизвестна, сообщили газеты.

Прокуроры также утверждают, что повреждение оконной рамы было вызвано взломом на этаже здания, где находилась раздевалка.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Управляющий поместьем Сандрингем также заметил двух мужчин, убегающих в лесистую местность во время патрулирования с использованием тепловизора.

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