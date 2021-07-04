Стало известно, где была герцогиня Кембриджская, когда Уильям и Гарри открывали статую принцессы Дианы

1 июля в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоялось открытие статуи принцессы Дианы.
Принцы Уильям и Гарри, сыновья Дианы, с достоинством открыли статую своей матери и произнесли речь, в которой говорилось:
"Сегодня, в день, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, которые сделали ее созидающей силой по всему миру, изменившей к лучшему бесчисленное количество жизней.
Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была рядом, и надеемся, что этот памятник навсегда станет символом ее жизни и наследия.
Благодарим Йена Рэнк-Бродли, Пипа Моррисона и их команды за выдающуюся работу, друзей и меценатов, которые помогли проекту воплотиться, и всех тех людей по всему миру, благодаря которым память о нашей матери живет".
На мероприятии должна была присутствовать супруга принца Уильяма герцогиня Кэтрин, но в последнее время ее визит был отменен. Как сообщает источник изданию Us Weekly, герцогиня Кембриджская была неподалеку вместе с детьми, а на самом открытии не присутствовала, поскольку было принято решение о том, что все внимание в этот день должно быть приковано только к братьям.
Мероприятие прошло достаточно быстро, принцы пообщались со своими тетями – сестрами принцессы Дианы и дядей – Чарльзом Спенсером. Поблагодарили тех, кто трудился над проектом и уехали.
Позже стало известно, что накануне открытия памятника Уильям и Гарри общались по телефону. Они обсуждали матч сборной Англии в сражении со сборной Германии, в котором англичане победили. Вчера, напомним, принц Уильям высказался об игре команды со сборной Украины.
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