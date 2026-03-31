Принцесса Шарлотта / © Getty Images

В этом году Кейт и Уильям должны определиться, где продолжит обучение их старший сын — принц Джордж.

Также стало известно, в какую престижную среднюю школу может поступить принцесса Шарлотта. В настоящее время 10-летняя принцесса и ее братья учатся в школе Ламбрук в Беркшире, но эта подготовительная школа принимает учеников только до 13 лет.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

И уже начались предположения о том, в какую школу принцессу могут зачислить в следующий раз. Говорят, что Веллингтон может стать школой для принцессы Шарлотты в будущем, пишет Daily Mail.

Веллингтонский колледж расположен в самом сердце Беркшира, недалеко от семейного дома Уэльских в Форест-Лодж на территории поместья Виндзор. Стоимость обучения за семестр составляет 15 250 фунтов стерлингов (около 20 тысяч долларов) для учащихся дневного отделения и 20 750 фунтов стерлингов для учащихся, проживающих в пансионе. Возможно, к Шарлотте присоединится и ее младший брат принц Луи, для семьи это было бы очень удобно.

Напомним, для принца Джорджа рассматривается знаменитый Итонский колледж, где учились его отец Уильям и дядя Гарри.