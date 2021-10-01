Стало известно, как принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци назвали свою дочь

Пара выбрала для дочери имя итальянского происхождения.

18 сентября у королевы Елизаветы II родился двенадцатый правнук. Сегодня, 1 октября, семья наконец-то раскрыла имя малышки - девочку назвали Сиенной Элизабет.

Новость о имени появилась на официальной странице королевской семьи в Instagram. Сообщение сопровождалось милым отпечатком ног малышки.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци. Пара сказала: "У нас все хорошо, и Вольфи - лучший старший брат Сиенны".

Также трогательный пост написал муж принцессы Беатрис Эдоардо в своих соцсетях.

"Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци. Наша совместная жизнь только началась, и мне не терпится увидеть все то удивительное, что нас ждет. Я испытываю огромную любовь и благодарность к моей замечательной жене, малышке Сиенне и Вольфи (ребенку от предыдущих отношений - ред.). Эти дни я никогда не хочу забывать. На этой неделе друг сказал мне сладчайшее высказывание... что с каждым ребенком у тебя растет совершенно новое сердце. Огромное спасибо акушерке и замечательной команде больницы Челси и Вестминстера", - написал новоиспеченный отец малышки.

Напомним, что от момента рождения девочки в Сети было несколько вариантов того, как ее назовут. Среди фаворитов букмекеров были такие имена: Алессандра, Флоренс, Виктория, Елизавета, Матильда, Франческа и Мария. Однако, как видим, второе имя девочки - угадали. Вероятно, оно стало данью уважения ее прабабушке королеве Елизавете II. Также отметим, что имя Сиенна имеет итальянское происхождение и, вероятно, было выбрано из-за итальянских корней мужа принцессы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли-Моцци / Associated Press

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Помолвка принцессы Йоркской Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци (6 фото)

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