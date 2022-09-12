Стало известно, каким было одно из последних желаний королевы Елизаветы II

Принцесса Анна сопровождала похоронный кортеж с королевой Елизаветой II на первом этапе обратного пути монарха в Лондон. Именно королевская принцесса ехала следом за катафалком из Балморала в Эдинбург и будет сопровождать гроб с телом Елизаветы II на рейсе в столицу Великобритании завтра.

Многие задаются вопросом, почему именно принцесса Анна? Ответ прост: потому что так пожелала сама королева Елизавета II.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

72-летняя принцесса ехала в королевском Bentley вместе со своим мужем, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом.

В организации похорон королевы ничего не было оставлено на волю случая, а это означает, что Ее Величество, вероятно, лично попросила, чтобы ее дочь сопровождала гроб во дворец Холируд, пишет Daily Mail. А после прибытия тела королевы в Лондон она будет доставлена в Букингемский дворец.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Многие считают Анну самым трудолюбивым членом королевской семьи, которая посещает больше мероприятий в год, чем остальные роялс, а также является доверенным лицом своего брата, короля Чарльза III.

Похороны королевы состоятся в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве в 11:00 (в 13:00 по Киеву).

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

А сегодня гроб с королевой направляется в собор Святого Джайлса в Эдинбурге, а четверо детей Елизаветы сопровождают гроб матери в путешествии по шотландской столице, окруженной сотнями тысяч скорбящих.

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