Стало известно, каким видом рака болеет Путин

О том, что у кремлевского диктатора рак, известно уже давно. Появились новые подробности об онкологическом заболевании президента РФ.

В телеграмм-канале "Реальный Киев" опубликовали информацию, которую озвучил израильский журналист Марк Котлярский. Сообщается, что он узнал подробности состояния кремлевского лидера от знакомых в медицинских кругах Москвы.

По его словам, у путина диагностирован рак поджелудочной железы, его готовят к срочной операции.

Журналист уверяет, для операции готовится и закрыт для приема прочих пациентов один из корпусов центра онкологии им. Блохина, сейчас пациента № 1 ждут на предоперационное обследование (пункцию брюшной полости).

"Болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах", - говорит Котлярский.

Ранее уже сообщалось о том, что одна операция Путину уже была проведена и прошла она достаточно успешно.

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