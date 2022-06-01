Стало известно, каким видом рака болеет Путин

О том, что у кремлевского диктатора рак, известно уже давно. Появились новые подробности об онкологическом заболевании президента РФ.
В телеграмм-канале "Реальный Киев" опубликовали информацию, которую озвучил израильский журналист Марк Котлярский. Сообщается, что он узнал подробности состояния кремлевского лидера от знакомых в медицинских кругах Москвы.
По его словам, у путина диагностирован рак поджелудочной железы, его готовят к срочной операции.
Журналист уверяет, для операции готовится и закрыт для приема прочих пациентов один из корпусов центра онкологии им. Блохина, сейчас пациента № 1 ждут на предоперационное обследование (пункцию брюшной полости).
"Болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах", - говорит Котлярский.
Ранее уже сообщалось о том, что одна операция Путину уже была проведена и прошла она достаточно успешно.
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