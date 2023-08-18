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Стало известно, какой коктейль пила принцесса Кейт на вечеринке в Норфолке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Стало известно, какой коктейль пила принцесса Кейт на вечеринке в Норфолке

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Теперь его захотят попробовать все поклонницы принцессы Уэльской.

Недавно мы рассказывали, как Кейт Миддлтон тайно повеселилась на вечеринке без принца Уильяма. Принцесса Уэльская совершила неожиданную поездку на музыкальный фестиваль в Хоутоне на выходных. 

24-часовое непрерывное музыкальное мероприятие собрало около 12 000 человек и проводится в поместье Хоутон Холл площадью 1000 акров, которое принадлежит соседям Кейт из Норфолка, Дэвиду и Роуз, маркизу и маркизе Чолмонделей.

По данным издания Daily Mail, принцесса Уэльская ужинала в доме пары, когда другой гость предложил посетить фестиваль, который проходил с пятницы по воскресенье.

"Кэтрин нервничала из-за этой идеи, но после долгих обсуждений со своими офицерами охраны она поехала", - пишет издание.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Теперь же стало известно, каким коктейлем наслаждалась принцесса на мероприятии. Говорят, Кейт была в приподнятом настроении, заказывала острую Маргариту, ела аффогато (десерт на основе кофе) и приветливо разговаривала с другими членами своей компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ест на завтрак принцесса Уэльская.

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Дата публикации
Просмотры
6
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