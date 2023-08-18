Стало известно, какой коктейль пила принцесса Кейт на вечеринке в Норфолке

Теперь его захотят попробовать все поклонницы принцессы Уэльской.

Недавно мы рассказывали, как Кейт Миддлтон тайно повеселилась на вечеринке без принца Уильяма. Принцесса Уэльская совершила неожиданную поездку на музыкальный фестиваль в Хоутоне на выходных.

24-часовое непрерывное музыкальное мероприятие собрало около 12 000 человек и проводится в поместье Хоутон Холл площадью 1000 акров, которое принадлежит соседям Кейт из Норфолка, Дэвиду и Роуз, маркизу и маркизе Чолмонделей.

По данным издания Daily Mail, принцесса Уэльская ужинала в доме пары, когда другой гость предложил посетить фестиваль, который проходил с пятницы по воскресенье.

"Кэтрин нервничала из-за этой идеи, но после долгих обсуждений со своими офицерами охраны она поехала", - пишет издание.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Теперь же стало известно, каким коктейлем наслаждалась принцесса на мероприятии. Говорят, Кейт была в приподнятом настроении, заказывала острую Маргариту, ела аффогато (десерт на основе кофе) и приветливо разговаривала с другими членами своей компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ест на завтрак принцесса Уэльская.

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