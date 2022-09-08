Стало известно, кто из членов королевской семьи не улетел к королеве Елизавете II

Герцогиня Кембриджская Кэтрин не поехала к королеве Елизавете II в Шотландию, а осталась в Виндзоре. Об этом сообщил Кенсингтонский дворец.

Кейт осталась в Виндзоре из-за того, что их с принцем Уильямом дети (9-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи) сегодня впервые в новом учебном году пошли в школу. Это школа Ламбрук, расположенная недалеко от Аскота.

Кейт и Уильям отвели детей в школу / Фото: Associated Press

"Герцогиня Кембриджская осталась в Виндзоре, поскольку принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи проводят первый полный день в своей новой школе", — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Папарацци запечатлели, как герцогиня ехала за рулем автомобиля по детей в школу. Фото можно посмотреть здесь.

Напомним, к королеве Елизавете II в замок Балморал уже едут принц Уильям, герцог Йоркский Эндрю, граф и графиня Уэссекские. По информации BBC, их самолет приземлился в аэропорту Абердина, который расположен где-то в часе от Балморала.

К слову, сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II находится под контролем в Балморале после того, как врачи были обеспокоены ее здоровьем.

"После дальнейшего осмотра сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под контролем. Королева остается в комфорте и находится в Балморале", — заявил представитель дворца.

Известно, что согласно протоколу мир узнает о смерти королевы Елизаветы II после того, как личный секретарь монархини позвонит по телефону новому премьер-министру Лиз Трасс и скажет фразу: "Лондонский мост упал". После этого премьер-министр сообщит главам 15 государств, где правит монархиня, о ее смерти. И только после этого перед Букингемским дворцом выставят траурную табличку, информирующую о смерти королевы.

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