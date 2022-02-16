Стало известно, кто поможет принцу Эндрю оплатить многомилионную сумму мирового соглашения с Вирджинией Джуфре

Вчера стало известно, что 61-летний принц Эндрю достиг мирового соглашения с Вирджинией Джуфре по гражданскому делу о сексуальных домогательствах в США.
В западной прессе пишут о 10 миллионах долларов – именно такую сумму сын королевы заплатит обвинителю Вирджинии Джуфре, которая заявила на него в суд и обвинила в сексуальном насилии, которое якобы совершил над ней принц, когда она была еще несовершеннолетней.
Издание Daily Mail сообщает новые подробности дела. Если верить их статье, то выплатить эту сумму принцу Эндрю поможет его мать королева Елизавета II. И речь идет уже не о 7,5 миллионах фунтов стерлингов, а о 12 миллионах фунтов стерлингов, что эквивалентно более 16 миллионам долларов. Сюда войдет не только сумма выплат для Вирджинии, но и судебные издержки.
Предполагается, что этот шаг является попыткой подвести черту под скандалом перед долгожданным празднованием юбилея правления королевы Елизаветы II, который будут отмечать в июне 2022 года и на котором принц Эндрю, по всей видимости, присутствовать не будет.
Сообщается, что средства поступят из частного поместья королевы в герцогстве Ланкастер. Принц Эндрю, напомним, был лишен военных званий и королевского патронажа и столкнулся с давлением от старших членов королевской семьи, которые требовали от него разрешить конфликт до празднования юбилея. И вчера вечером Букингемский дворец, похоже, вздохнул с облегчением, но официальных комментариев пока не дает.
Важный нюанс, принц Эндрю не признал свою вину, но признал мисс Джуфре "жертвой жестокого обращения", а также заявил, что он сожалеет о своей связи с ныне покойным Эпштейном, опальным финансистом, который торговал бесчисленным количеством молодых девушек.
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