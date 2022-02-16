Стало известно, кто поможет принцу Эндрю оплатить многомилионную сумму мирового соглашения с Вирджинией Джуфре

Вчера стало известно, что 61-летний принц Эндрю достиг мирового соглашения с Вирджинией Джуфре по гражданскому делу о сексуальных домогательствах в США.

В западной прессе пишут о 10 миллионах долларов – именно такую сумму сын королевы заплатит обвинителю Вирджинии Джуфре, которая заявила на него в суд и обвинила в сексуальном насилии, которое якобы совершил над ней принц, когда она была еще несовершеннолетней.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

Издание Daily Mail сообщает новые подробности дела. Если верить их статье, то выплатить эту сумму принцу Эндрю поможет его мать королева Елизавета II. И речь идет уже не о 7,5 миллионах фунтов стерлингов, а о 12 миллионах фунтов стерлингов, что эквивалентно более 16 миллионам долларов. Сюда войдет не только сумма выплат для Вирджинии, но и судебные издержки.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Предполагается, что этот шаг является попыткой подвести черту под скандалом перед долгожданным празднованием юбилея правления королевы Елизаветы II, который будут отмечать в июне 2022 года и на котором принц Эндрю, по всей видимости, присутствовать не будет.

Сообщается, что средства поступят из частного поместья королевы в герцогстве Ланкастер. Принц Эндрю, напомним, был лишен военных званий и королевского патронажа и столкнулся с давлением от старших членов королевской семьи, которые требовали от него разрешить конфликт до празднования юбилея. И вчера вечером Букингемский дворец, похоже, вздохнул с облегчением, но официальных комментариев пока не дает.

Принц Эндрю и принц Чарльз / Associated Press

Важный нюанс, принц Эндрю не признал свою вину, но признал мисс Джуфре "жертвой жестокого обращения", а также заявил, что он сожалеет о своей связи с ныне покойным Эпштейном, опальным финансистом, который торговал бесчисленным количеством молодых девушек.

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