Это не осуществилось: стало известно, о чем мечтала королева Елизавета II перед самой смертью

Королева Елизавета II мечтала о том, чтобы ее любимый внук - принц Гарри - примерился с семьей. Говорят, что перед смертью она чувствовала утешение, так как видела, что Гарри настроен наладить отношения с отцом и братом.

С тех пор как Меган и Гарри покинули королевскую семью в 2020 году и больше не являются ее членами, их отношения с Чарльзом, Уильямом, Камиллой, Кейт и другими родственниками сильно испортились.

Герцогиня Сассекская и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Но последние поездки герцога Сассекского в Великобританию "утешили" королеву, как утверждает королевский писатель Роберт Хардман. Он сказал Palace Confidential: "В течение года были движения к некоторому сближению. Гарри не приехал на поминальную службу по герцогу Эдинбургскому, но через несколько недель все-таки прибыл на "Игры непокоренных".

Тогда он видел королеву, и они с Меган были здесь с детьми во время юбилея. Постепенно в течение года мы видели, как отношения оттаивают. Мы не видели полного воссоединения, но общий путь отношений Гарри с остальной семьей, похоже, сводился к некоторому примирению. Я думаю, что королева нашла бы это утешительным. Ей бы это понравилось", - говорит писатель, сообщает express.co.uk.

Принц Гарри был в Великобритании, когда скончалась королева, но, увы, когда узнал, что состояние ее здоровья резко ухудшается, не успел с ней попрощаться. Так же, как не успели Чарльз, Уильям и графиня Софи. Рядом с королевой в ее последние часы жизни была ее единственная дочь – королевская принцесса Анна.

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Недавно сообщалось, что Гарри и Меган были приглашены на Рождество, но, как мы понимаем, они не приедут в Великобританию, а проведут праздничный сезон в Калифорнии. Хотя официально отказ вроде бы еще дан не был.

Королевский писатель Эндрю Мортон утверждал, что принц Гарри был опустошен смертью королевы и, вероятно, сожалел о том, что не провел некоторое время в Великобритании.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

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