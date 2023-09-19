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Стало известно, планирует ли принцесса Беатрис рожать второго ребенка

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
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Стало известно, планирует ли принцесса Беатрис рожать второго ребенка

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

18 сентября Беатрис и ее муж Эдоардо отпраздновали второй день рождения их дочери Сиенны.

Но, как утверждают приближенные к семье источники, принцесса и ее супруг хотят родить еще одного ребенка, чтобы у Сиенны появился брат или сестра.

Возможно, на эту мысль Беатрис вдохновила ее младшая сестра Евгения, которая в мае 2023 года родила второго сына.

"Беатрис хочет еще одного малыша, тогда она будет считать свою семью полной", - рассказывает источник, чьем имя не называется, пишет express. "Она уже довольно давно говорит друзьям, что сейчас самое время пополнить свою семью, и она хочет сделать это как можно скорее, чтобы все ее дети были примерно одного возраста", - добавляет он.

Принцесса Беатрис с мужем Эдо / © Getty Images
Принцесса Беатрис с мужем Эдо / Фото: Getty Images

Что ж прекрасные новости, надеемся, у Беатрис это получится как можно скорее и мы будем лицезреть ее стильные образы во время беременности.

Стоит отметить, что после первых родов Беа очень похудела. Сейчас она в роскошной форме, но не боится снова немного набрать, ведь теперь знает, как сбросить набранные за беременность килограммы.

Напомним, у Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци один общий ребенок. Также у мужчины есть старший сын Кристофер по прозвищу Вольфи от его предыдущей партнерши Дары Хуанг. Беатрис считает Вольфи членом своей семьи и относится к нему как к своему родному ребенку.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
32
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