Стало известно, почему королева Елизавета II не поздравила Меган Маркл с днем рождения

С тех пор как Меган вышла замуж за Гарри в 2018 году, аккаунт королевской семьи в Твиттере публично поздравлял ее с днем ​​​​рождения каждый год, в том числе и в прошлом году, когда Меган исполнилось 40 лет. Но вчера праздник герцогини был проигнорирован.

В этом году в аккаунте вообще не упоминался день рождения Меган, единственный пост, который там опубликовали вчера, был посвящен визиту принцессы Анны в Эдинбург.

В официальном аккаунте королевской семьи в Instagram также не было сообщений о дне рождения Меган. И, конечно, это не осталось без внимания королевских экспертов.

1⃣ day to go!



The Princess Royal was in Edinburgh this morning where she enjoyed a sneak peek of the @EdinburghTattoo rehearsals ahead of their opening night tomorrow.



The Princess, who is Patron of @EdinburghTattoo, met piper training cadets at the Redford Barracks. pic.twitter.com/Tzezncp8jb — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2022

Королевский корреспондент Daily Express Ричард Палмер объяснил, что это может быть связано с новой конвенцией. Он сказал: "Аккаунт королевы не упомянул день рождения Меган после того, как решили, что в нем будут отмечать дни рождения неработающих членов семьи только тогда, когда это заканчивается нулем", - пишет Mirror. А Меган исполнился 41 год. Отметила она этот день в компании мужа и детей в их доме в Монтесито.

Герцогиня Меган и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Тем временем Кейт и Уильям лаконично поздравили Меган Маркл с днем рождения. Также поздравление в своем аккаунте опубликовали принц Чарльз и герцогиня Камилла. Примечательно, что эта четверка для поздравления Меган выбрала одно и то же фото.

Happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/r0LdKJ6ZZ1 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2022

Напомним, 4 августа также отмечала бы день рождения мать королевы Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон. Мы собрали для вас интересные факты из биографии матери британского монарха.

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