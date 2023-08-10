Стало известно, почему Меган Маркл не поехала с мужем Гарри в Японию

Нет они не развелись и в их семье все хорошо. Просто у герцогини Сассекской были другие дела.

Принц Гарри в настоящее время находится в Японии, где выступил на сцене саммита по вопросам спорта и благотворительности, а также в субботу примет участие в матче по сбору средств для своей благотворительной организации Sentebale.

На днях принца Гарри запечатлели в аэропорту Токио, он был весел, но без своей жены герцогини Меган. Многие поклонники пары задались вопросом, почему же Маркл не составила мужу компанию в этой поездке.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Все оказалось банально просто. Меган не захотела оставлять детей на маму и няню, а путешествовать с двумя маленькими отпрысками не так уж просто, как может показаться. Поэтому герцогиня осталась дома в Монтесито. Тем более, что Арчи уже посещает дошкольное учреждение, а нарушать распорядок дня сына Меган не хотела. Вероятно, пара и дальше будет ограничивать поездки на дальние расстояния со своими детьми, пока они не станут намного старше.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Но, напомним, прошлым летом им удалось привезти детей познакомиться с их прабабушкой – королевой Елизаветой II, они посетили празднование ее дня рождения и платинового юбилея правления. Также дочь пары Лилибет, которую назвали в честь королевы, тоже отпраздновала свой первый день рождения. Родители устроили для дочери чаепитие в их бывшем доме в Виндзоре, Frogmore Cottage, из которого недавно пара окончательно выехала.

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