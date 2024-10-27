Стало известно, почему пасынок принцессы Беатрис живет в Британии, а не в США со своей родной матерью

Кристофер имеет двойное гражданство Великобритании и США благодаря своей матери, но живет большую часть времени в Британии вместе с отцом Эдоардо и своей мачехой принцессой Беатрис.

Недавно стало известно, что принцесса Беатрис беременна вторым ребенком, а значит их семья вскоре расширится. Помимо дочери Сиенны, Беатрис и ее муж Эдоардо является сородителями Кристофера Мапелли-Моцци (более известного по прозвищу "Вольфи"), который родился от предыдущих отношений Эдо с американским архитектором Дарой Хуанг. Мама Вольфи ранее рассказывала о своем маленьком сыне в социальных сетях и выразила свои мысли о том, почему она так рада, что он получает образование в Великобритании, а не в ее родных США.

Принцесса Беатрис и Кристофер / Фото: Associated Press

"Я рада, что мой сын не ходит в школу в США. Я могу спать по ночам, зная, что он не умрет за своим столом завтра утром", - написала Дара, цитирует ее слова издание Ok!.

В прошлом году в США в результате инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия, погибло не менее 1500 детей, а по всем штатам произошло более 600 массовых расстрелов.

"Не хочу углубляться в политику, но сегодня я пошла в спортивный магазин в США, чтобы купить теннисные туфли, и не могла не обратить внимания на огромный отдел оружия — послерождественская распродажа", - написала женщина в соцсети.

"Я подошла к мужчине и спросила: "Что мне нужно, чтобы купить оружие домой? Нужна ли мне лицензия?" А он ответил: "Нет, вы можете купить его прямо сейчас и либо пройти обучение через два дня, либо записаться на двухчасовой курс за 50 долларов и принести его домой прямо сейчас. Буквально каждый может купить самое опасное оружие, известное человечеству", - возмутилась мать Кристофера.

Дара и Эдоардо были помолвлены до 2018 года, но решили разорвать отношения. В том же году Эдо начал встречаться со своей подругой детства принцессой Беатрисой, а в сентябре 2019 года пара объявила о помолвке.

Напомним, однажды в интервью Harper's Bazaar UK Дара Хуанг поделилась своим позитивным взглядом на совместное воспитание детей со своим бывшим партнером и Беатрис и сказала, что о принцессе Йоркской у Дары только прекрасные впечатления.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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