Стало известно, под каким именем наследник Елизаветы II взойдет на престол

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс во время обращения к нации в связи со смертью королевы Елизаветы II объявила, что новый король взял себе имя Чарльз III.

"Королева Елизавета оставила после себя величественное наследие. Сегодня, как и уже более тысячи лет до того, корона переходит нашему новому монарху, новому главе государства – Его Величеству королю Чарльзу III", - заявила Лиз Трасс.

Принц Чарльз, королева Елизавета II и герцогиня Камилла / Фото: Instagram британской королевской семьи

В конце своей речи премьер-министр, которая лично встречалась с Елизаветой II два дня назад на аудиенции в Балморале, сказал традиционную фразу из гимна Соединенного Королевства: "Боже, храни короля", который при правлении Елизаветы II назывался "Боже, храни королеву".

73-летний король Чарльз стал самым пожилым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол. Его 75-летняя супруга герцогиня Камилла будет носить титул королевы-консорта, как того пожелала Ее Величество королева Елизавета II.

Элизабет Трасс / Фото: Associated Press

Смерть монарха произошла всего через несколько дней после того, как госпожа Трасс во вторник отправилась в Балморал, чтобы официально быть назначенным премьер-министром. Она стала 15-м премьер-министром за 70 лет правления королевы, и церемония "целования рук" стала последней личной политической ролью королевы перед кончиной сегодня днем.

"Королева Елизавета II была скалой, на которой была построена современная Британия. Наша страна выросла и расцвела под ее правлением. Великобритания стала великой страной сегодня благодаря ей. Сегодня корона переходит, как это происходило уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству королю Чарльзу III", - сказала Трасс.

Ранее мы рассказывали под каким именем принц Чарльз может взойти на престол.

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