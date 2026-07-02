- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Стало известно, посетят ли принц Уильям и принцесса Кейт свадьбу Тейлор Свифт
Популярная американская певица Тейлор Свифт, чье творчество так любит вся семья Уэльских, выйдет замуж уже завтра — 3 июля.
Стало известно, что принц Уильям и принцесса Кейт не будут присутствовать на звездной свадьбе Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси, сообщил инсайдер изданию express.
Тейлор и Трэвис, которым по 36 лет, собираются пожениться на этой неделе, и, как предполагается, свадьба состоится в Нью-Йорке. Уильям ранее несколько раз встречался с Тейлор, а принцесса Шарлотта, как известно, является ее большой фанаткой.
Уильям с детьми посещал концерт Свифт в июне 2024 года, и Уэльские делились этими потрясающими снимками в своих соцсетях.
Позже в интервью ведущей на радио Heart FM Аманде Холден о том, будет ли Уильям присутствовать на свадьбе Тейлор и Трэвиса, принц ответил: «Без комментариев», что вызвало смех в студии. Затем добавив: «Я надеюсь, и я уверен, что приглашение может быть, но посмотрим».
Впрочем, присутствия членов королевской семьи на такого рода мероприятии — дело хлопотное и требующее огромных мер безопасности. Так что вряд ли принц и принцесса смогли бы приехать на свадьбу певицы, даже если бы хотели.