Стало известно, посетят ли принц Уильям и принцесса Кейт свадьбу Тейлор Свифт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

Стало известно, что принц Уильям и принцесса Кейт не будут присутствовать на звездной свадьбе Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси, сообщил инсайдер изданию express.

Тейлор и Трэвис, которым по 36 лет, собираются пожениться на этой неделе, и, как предполагается, свадьба состоится в Нью-Йорке. Уильям ранее несколько раз встречался с Тейлор, а принцесса Шарлотта, как известно, является ее большой фанаткой.

Тейлор Свифт с принцем Уильямом, принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Уильям с детьми посещал концерт Свифт в июне 2024 года, и Уэльские делились этими потрясающими снимками в своих соцсетях.

Реклама

Позже в интервью ведущей на радио Heart FM Аманде Холден о том, будет ли Уильям присутствовать на свадьбе Тейлор и Трэвиса, принц ответил: «Без комментариев», что вызвало смех в студии. Затем добавив: «Я надеюсь, и я уверен, что приглашение может быть, но посмотрим».

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Впрочем, присутствия членов королевской семьи на такого рода мероприятии — дело хлопотное и требующее огромных мер безопасности. Так что вряд ли принц и принцесса смогли бы приехать на свадьбу певицы, даже если бы хотели.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

Новости партнеров