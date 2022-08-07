Стало известно, сколько зарабатывала Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри

Меган Маркл очень преуспела в бизнесе после того, как вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. Чистый капитал герцогини Сассекской после свадьбы вырос на десятки миллионов, но большую часть этих денег герцогиня вложила в их особняк в Калифорнии, где живет семья.

В 2020 году Меган и Гарри ушли королевской семьи, сложив с себя все полномочия работающих членов. Отойдя от Букингемского дворца, пара заявила, что стремилась "выработать новую прогрессивную роль" и работать над тем, чтобы стать "финансово независимыми".

Принц Чарльз, герцогиня Корнуольская Камилла и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Мы уже рассказывали, что принц Чарльз больше не финансирует пару. У них есть несколько путей финансирования, и кроме личных накоплений принца Гарри его супруга Меган также сделала свой взнос в их личное богатство.

Как пишет Express, до замужества с принцем Гарри состояние Меган Маркл оценивалось в 5 миллионов долларов (4,4 миллиона фунтов стерлингов), и с тех пор ее состояние только росло. Согласно Celebrity Net Worth, Меган и Гарри теперь имеют совокупный собственный капитал в 60 миллионов долларов (49 миллионов фунтов стерлингов).

Работаю в сериале "Форс-мажоры", который принес Меган известность, она зарабатывала около 50 000 долларов (41 000 фунтов стерлингов) за серию, а ее потенциальный доход составил 4 миллиона долларов (3,3 миллиона фунтов стерлингов) за все время ее участия в проекте. Работала в сериале Меган в течении семи лет. И покинула проект накануне помолвки с британским принцем.

Меган Маркл на съемках "Форс-мажоров" / Фото: Getty Images

После выхода из королевской семьи пара сосредоточилась на том, чтобы использовать свой статус и начать зарабатывать в Голливуде. Также принц Гарри получил значительное наследство в размере 10 миллионов долларов (8 миллионов фунтов стерлингов) от своей покойной мамы, принцессы Дианы, на которое он и Меган в значительной степени полагались, когда они впервые финансово отделились от королевской семьи. Принц публично говорил в интервью, что именно эти деньги помогли им начать новую жизнь в Америке.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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Помогают зарабатывать паре сделки с Netflix, которая может составлять 112 миллионов долларов и со Spotify, для этой платформы Сассекские создают контент. Сумма этой сделки оценивается в 18 миллионов фунтов стерлингов. Но, признаться откровенно, ни на одной из платформ пока что не было какого-то весомого контента со стороны Меган и Гарри. Также принц Гарри взял на себя роль главного специалиста по влиянию BetterUp, стартапа, который обучает людей заботиться о психическом здоровье, а его зарплата может составлять около 2 миллионов фунтов стерлингов.

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

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