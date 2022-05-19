Стало известно, за сколько продали роскошное платье-вышиванку Джамалы

Вырученные средства передадут украинской армии.

Платье-вышиванку Джамалы от украинского дизайнера Юлии Магдыч, в которой она открывала "Евровидение" в 2017 году, продали на аукционе Europop for Ukraine. За наряд заплатили 5,639 евро (173 тысяч гривен). Средства передадут в фонд Yellow-Blue Foundation, благотворительную организацию, которая поддерживает ВСУ и украинцев, пострадавших от войны.

Джамала/Прессслужба

"Это больше, чем просто платье, связанное с моей личной историей на "Евровидении". Я бы сказала, что это шедевр, в котором сошлись многолетние традиции и украинская история. Это ценное воспоминание, и я надеюсь, что благодаря ему во время аукциона мы можем собрать достаточно средств на помощь украинцам", — сказала певица.

Джамала/Прессслужба

Джамала/Прессслужба

Джамала/Прессслужба

Джамала/Прессслужба

В общей сложности организаторы международной платформы Catawiki собрали 276 тысяч гривен в помощь украинской армии.

Напомним, на аукционе были представлены модные образы, ставшие отражением духа "Евровидения". С 1956 года ценности музыкального конкурса объединяют зрителей по всему миру благодаря ярким выступлениям, культурным историям и грандиозному шоу.

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