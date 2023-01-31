Стало самым дорогим ее нарядом: баклажановое платье принцессы Дианы продали за огромную сумму денег

В пятницу, 27 января, состоялся действительный исторический аукцион Sotheby's, ведь на нем впервые за много лет выставили на продажу платье принцессы Дианы.

Вечерний бархатный наряд в баклажановом цвете был оценен аукционным домом в 80-120 тысяч долларов. Разработал платье в 1989 году модельер Виктор Эдельштейн.

Платье не имело бретелек, декольте было выполнено в форме сердца, а также украшено переплетением. Юбка имела разрез, небольшие складки и была выполнена в виде бутона тюльпана. Единственным декором на нем были три золотые пуговицы на спине.

Платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Принцесса надевала бархатный наряд всего несколько раз: в 1991 году на официальном фото, которое сделал лорд Сноудон, а также позировала в нем для художника Дугласа Хардинга Андерсона и появилась в нем в фотосессии Vanity Fair.

За месяц до своей смерти в 1997 году Диана продала этот наряд на благотворительном аукционе Christie’s за 24 тысячи долларов, и с того времени его не видели. В этом же месяце баклажановое платье ушло с молотка за 600 тысяч долларов, превысив первоначальную оценку в 120 тысяч долларов.

Платье принцессы Дианы (Photo by ANGELA WEISS / AFP) / Фото: Getty Images

Согласно Town & Country, четыре участника торгов боролись за платье в течение почти пяти минут, в результате чего окончательная цена продажи достигла 604 800 долларов. В настоящее время платье является самой ценной из когда-либо проданных на аукционе вещей покойной принцессы, хотя ранее самым дорогим было темно-синее "платье Траволта", в котором Диана танцевала с голливудским актером в Белом Доме.

Платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

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