Стало вдохновением для принцессы Кейт: королева Елизавета II тоже носила золотое платье на банкет

Королева Елизавета II и принцесса Кейт / © Associated Press

Золотой цвет был не типичным для монарха, но мы нашли одно фото с государственного банкета 2003 года, на котором Елизавета II предстала как раз в таком наряде.

С 18 по 21 ноября 2003 года президент США Джордж Буш-младший посетил Соединенное Королевство с государственным визитом вместе со своей женой, первой леди США Лорой Буш.

Президент Джордж Буш-младший, королева Елизавета II, Лора Буш и герцог Эдинбургский, 2003 год / © Associated Press

Тогда королева Елизавета II появилась на государственном банкете в Букингемском дворце в золотом макси-платье и бриллиантовой тиаре «Кокошник».

Принцесса Уэльская Кейт тоже выбрала золотой наряд для государственного банкета в Виндзорском замке в честь визита президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп. Это был кутюрный наряд Phillipa Lepley и поклонники принцессы едины в мнении, что таким образом Кэтрин почтила память покойной королевы.

Принц и принцесса Уэльские на банкете, 2025 год / © Getty Images

Напомним, также ее золотой наряд удивительным образом напоминает одно самое важное платье из гардероба принцессы Уэльской.