Стало вдохновением для принцессы Кейт: королева Елизавета II тоже носила золотое платье на банкет
Покойная королева Елизавета II тоже однажды носила золотое платье на государственный банкет.
Золотой цвет был не типичным для монарха, но мы нашли одно фото с государственного банкета 2003 года, на котором Елизавета II предстала как раз в таком наряде.
С 18 по 21 ноября 2003 года президент США Джордж Буш-младший посетил Соединенное Королевство с государственным визитом вместе со своей женой, первой леди США Лорой Буш.
Тогда королева Елизавета II появилась на государственном банкете в Букингемском дворце в золотом макси-платье и бриллиантовой тиаре «Кокошник».
Принцесса Уэльская Кейт тоже выбрала золотой наряд для государственного банкета в Виндзорском замке в честь визита президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп. Это был кутюрный наряд Phillipa Lepley и поклонники принцессы едины в мнении, что таким образом Кэтрин почтила память покойной королевы.
Напомним, также ее золотой наряд удивительным образом напоминает одно самое важное платье из гардероба принцессы Уэльской.