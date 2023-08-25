Станет не только королем: принц Джордж унаследует еще семь титулов

Старшему сыну принца Уильяма и принцесса Кэтрин – принцу Джорджу – однажды предстоит взойти на престол и стать новым монархом.

В настоящее время принц Джордж известен как первый сын принца и принцессы Уэльских и старший внук короля Чарльза III. Сейчас Джорджу десять лет, но когда-то, он будет носить титул, который принадлежал его деду Чарльзу и сейчас принадлежит его отцу Уильяму. Это титул принца Уэльского.

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Когда принц Уильям станет королем после смерти или отречения Чарльза, его старший сын - принц Джордж - станет 28-м принцем Уэльским. Кроме него Джордж унаследует также титулы герцога Корнуольского, герцога Ротсейского, графа Каррик, графа Честерского, барона Ренфру, лорд островов, а также принц и великий стюард Шотландии. А еще однажды Джордж унаследует герцогство Корнуолл, которое в настоящее время принадлежит его отцу Уильяму.

Принц Джордж и принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям является 27 обладателем титула принца Уэльского. Самыми знаменитыми принцами Уэльскими были король Чарльз III и король Эдуард VIII (дядя королевы Елизаветы II). Чарльз удерживал рекорд находившись на своем посту дольше всех: он получил этот титул в 1958 году и носил его до 8 сентября 2022 года (дня смерти своей матери королевы Елизаветы II).

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что после смерти принцессы Анны, дочь Кейт и Уильяма - принцесса Шарлотта - может унаследовать титул королевской принцессы.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж / Фото: Associated Press

Читайте также: