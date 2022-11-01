Старалась как могла: у Кейт Миддлтон была навязчивая идея перед свадьбой с принцем Уильямом

Принцесса Уэльская замужем за принцем Уильямом уже одиннадцать лет, а день их роскошной свадьбы в 2011 году вспоминают до сих пор с трепетом.

29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон приковала к себе взгляды всего мира, когда она шла по проходу Вестминстерского аббатства в роскошном свадебном платье от Alexander McQueen с длинным шлейфом.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

Было много разговоров на тему того, что Кэтрин придерживалась строгой диеты для того, чтобы выглядеть стройной. Писали про диету Дюкана, которая имеет четыре этапа и очень популярна среди голливудских звезд.

Однако спустя много лет после свадьбы выяснилось, что никакой диеты Кейт не придерживалась. Королевский биограф Кэти Николл в программе ITV "Свободные женщины" говорила, что Кэтрин не худела перед свадьбой, а наоборот.

"Мне сказали, что на самом деле она изо всех сил пыталась набрать вес. Она теряла его, потому что у них не было свадебного планировщика. Они делали все полностью самостоятельно. Так что Кейт проверяла отели, дегустировала меню и заказывала флористов", - заявила она, писал express.co.uk.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

Эксперт также говорила, что обычно невесты перед свадьбой очень нервничают и им нет надобности садиться на диету, потому что они и так худеют от стресса.

К тому же мы наблюдали Кэтрин трижды после беременности и родов, и всякий раз она практически молниеносно возвращалась в форму и выглядела блестяще. Так что залог стройности принцессы Уэльской точно не постоянные диеты, а правильный образ жизни и физическая активность.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какими видами спорта занималась принцесса Кэтрин.

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