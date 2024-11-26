Старалась остаться незамеченной: королева Летиция попала под прицел папарацци на ярмарке в Мадриде

Супруга короля Филиппа VI не отказывает себе в удовольствии сходить на шопинг, хотя и делает это в сопровождении охраны.

Папарацци сделали фото Ее Величества на ярмарке органических продуктов в Мадриде в пятницу. Летиция посетила выставочный комплекс IFEMA, где проходила выставка 2024 года, подтвердив свой интерес к вопросам устойчивого развития и заботы об окружающей среде.

По данным испанского портала Vanitatis , королева Летиция прибыла в сопровождении только своей охраны, которая незаметно держалась на заднем плане, а фото опубликовало издание royalfamily.news.

Летиция была одета в простую повседневную одежду: черный вязаный свитер в сочетании с черными широкими брюками-кюлотами и обута в ботинки. Говорят, королева просто слилась с толпой и старалась не привлекать к себе внимание.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый свой выход королева посетила церемонию вручения журналистской премии имени Луиса Каранделла в Сенатском дворце в Мадриде и появилась там в твидовом жакете, который носила уже много раз.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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