Старалась остаться незамеченной: королева Летиция попала под прицел папарацци на ярмарке в Мадриде

Супруга короля Филиппа VI не отказывает себе в удовольствии сходить на шопинг, хотя и делает это в сопровождении охраны.
Папарацци сделали фото Ее Величества на ярмарке органических продуктов в Мадриде в пятницу. Летиция посетила выставочный комплекс IFEMA, где проходила выставка 2024 года, подтвердив свой интерес к вопросам устойчивого развития и заботы об окружающей среде.
По данным испанского портала Vanitatis , королева Летиция прибыла в сопровождении только своей охраны, которая незаметно держалась на заднем плане, а фото опубликовало издание royalfamily.news.
Летиция была одета в простую повседневную одежду: черный вязаный свитер в сочетании с черными широкими брюками-кюлотами и обута в ботинки. Говорят, королева просто слилась с толпой и старалась не привлекать к себе внимание.
Напомним, в прошлый свой выход королева посетила церемонию вручения журналистской премии имени Луиса Каранделла в Сенатском дворце в Мадриде и появилась там в твидовом жакете, который носила уже много раз.
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