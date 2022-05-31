"Стараюсь просто выдержать это": Елена Зеленская рассказала, как их семья переживает войну

Первая леди Украины Елена Зеленская во время интервью украинским СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона, рассказала об их с президентом Зеленским семье, которая так же, как и все украинские семьи, была в шоке, когда в стране началась война.

Отвечая на вопросы журналистов, Елена Зеленская подробнее рассказала о том, как живет их семья сейчас и как они сами справляются с войной, которая затронула абсолютно всех людей.

"Мы не исключение и точно так же с этим живем, и, конечно, мы были в шоке. Вы помните лицо президента, когда он приехал в Бучу и Ирпень…Я чувствую злость и только злость. У меня нет никаких сантиментов к тем людям, которые это сделали. Честно говоря, я даже не хочу представлять, если бы это случилось с моей семьей, моими детьми. Отвергаю эти мысли для того, чтобы не было совсем плохо. В то же время очень сложно не вспоминать наших людей, которые получили такие тяжелые раны", - говорит первая леди.

Что же касается президента Зеленского, то его супруга говорит, что у Владимира Александровича стойкая нервная система. И эта злость, которую он чувствует, она помогает работать и действовать еще более эффективно.

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

"Кто-то склоняется от таких плохих вещей, а это только подталкивает. Это его характер. На агрессии он может бежать гораздо дольше и эффективнее, чем в спокойном состоянии. А я стараюсь просто выдержать весь этот период разлуки. Потому что наша семья сейчас разделена, мы видимся с Владимиром периодически здесь в офисе. Я могу зайти к нему, если у него нет совещания. Дети, они понимают, что этот период когда-нибудь закончится. Но эти постоянные вопросы "когда уже?", они в нашей семье звучат", – говорит Елена Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: president.gov.ua

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