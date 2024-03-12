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Старинная брошь в форме сердца: королева Камилла надела на мероприятие интересное украшение

Старинная брошь в форме сердца: королева Камилла надела на мероприятие интересное украшение

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Вчера королева Камилла произвела фурор своим красивым образом на службе в честь Дня Содружества, которая прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Кроме того, что Ее Величество была в достаточно ярком голубом пальто от Bruce Oldfield, которое дополнила шляпой со страусиными перьями от бренда Philip Treacy, мы обратили внимание на роскошную брошку Камиллы.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Супруга короля Чарльза носила в этот день брошь в форме сердца с аквамаринами и бриллиантами и кулон в форме сердца. Это украшение принадлежало королеве Елизавете II, как и многие другие броши, которые сегодня носит Камилла. Но первой владелицей броши была королева Александра Датская, супруга короля Эдуарда VII. На публике эта брошь давно не появлялась. Вероятно, королева Камилла выбрала ее потому, что украшение хорошо подходило к ее пальто.

Брошь королевы Камиллы / © Associated Press
Брошь королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлом году на службе ко Дню Содружества королева Камилла появилась в броши королевы Марии с сапфирами и бриллиантами, которая изумительно подходила к ее образу и, к тому же, была одной из любимых брошей королевы Елизаветы II.

Королева Камилла на службе ко Дню Содружества в 2023 году / © Associated Press
Королева Камилла на службе ко Дню Содружества в 2023 году / Фото: Associated Press

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