Старинные мечи королевы Елизаветы II изъяли из выставки в России из-за вторжения в Украину

Старинные мечи королевы Елизаветы II изъяли из выставки в России из-за вторжения в Украину

Историческое оружие должно было быть представлено на выставке в Кремле.

Выставка должна была быть спонсируемой российским олигархом Алишером Усмановым, который недавно попал под международные санкции.

Оружие XVII века, в том числе меч, предположительно принадлежавший королю Карлу I, должно было быть представлено на выставке "Дуэль: от суда боем к благородному преступлению" в Музеях Кремля в Москве с 4 марта по 16 июня 2022 года.

Тем не менее фонд Royal Collection Trust, который заботится о тысячах исторических артефактов и произведений искусства от имени королевской семьи, подтвердил изданию People, что ссуда предметов в настоящее время приостановлена.

"Решение отложить передачу трех мечей из Королевской коллекции Музеям Кремля в Москве было принято в середине февраля", — сообщил представитель Королевской коллекции.

Решение Королевской коллекции и других музеев Европы также привело к переносу самой выставки, которую спонсирует российский олигарх Алишер Усманов, который недавно попал под международные санкции в результате российского вторжения в Украину.

Алишер Усманов / Getty Images

В заявлении, размещенном на сайте Музеев Московского Кремля, говорится, что европейские коллекции были вынуждены отозвать свои экспонаты "из-за геополитической ситуации".

"В настоящее время Музеи Московского Кремля работают над тем, чтобы выставка состоялась без европейского участия, и выражают искреннюю благодарность музейному сообществу России за помощь в нынешних сложных обстоятельствах", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта Комитет по чрезвычайным ситуациям поблагодарил 95-летнего монарха за пожертвование на призыв помогать Украине, написав Твиттере: "Большое спасибо Ее Величеству Королеве за то, что она продолжает поддерживать Комитет по чрезвычайным ситуациям и делает щедрое пожертвование в адрес Гуманитарное обращение DEC Украина".

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