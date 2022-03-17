Старинные мечи королевы Елизаветы II изъяли из выставки в России из-за вторжения в Украину

Историческое оружие должно было быть представлено на выставке в Кремле.
Выставка должна была быть спонсируемой российским олигархом Алишером Усмановым, который недавно попал под международные санкции.
Оружие XVII века, в том числе меч, предположительно принадлежавший королю Карлу I, должно было быть представлено на выставке "Дуэль: от суда боем к благородному преступлению" в Музеях Кремля в Москве с 4 марта по 16 июня 2022 года.
Тем не менее фонд Royal Collection Trust, который заботится о тысячах исторических артефактов и произведений искусства от имени королевской семьи, подтвердил изданию People, что ссуда предметов в настоящее время приостановлена.
"Решение отложить передачу трех мечей из Королевской коллекции Музеям Кремля в Москве было принято в середине февраля", — сообщил представитель Королевской коллекции.
Решение Королевской коллекции и других музеев Европы также привело к переносу самой выставки, которую спонсирует российский олигарх Алишер Усманов, который недавно попал под международные санкции в результате российского вторжения в Украину.
В заявлении, размещенном на сайте Музеев Московского Кремля, говорится, что европейские коллекции были вынуждены отозвать свои экспонаты "из-за геополитической ситуации".
"В настоящее время Музеи Московского Кремля работают над тем, чтобы выставка состоялась без европейского участия, и выражают искреннюю благодарность музейному сообществу России за помощь в нынешних сложных обстоятельствах", — говорится в сообщении.
Напомним, 3 марта Комитет по чрезвычайным ситуациям поблагодарил 95-летнего монарха за пожертвование на призыв помогать Украине, написав Твиттере: "Большое спасибо Ее Величеству Королеве за то, что она продолжает поддерживать Комитет по чрезвычайным ситуациям и делает щедрое пожертвование в адрес Гуманитарное обращение DEC Украина".
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