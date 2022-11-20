Старшая внучка Джо Байдена вышла замуж: рассматриваем свадебные фото Наоми Байден и Питера Нила

Свадьба состоялась 19 ноября, накануне празднования 80-летия Джо Байдена, президент отмечает юбилей сегодня.

Свадьба внучки Джо Байдена Наоми и Питера Нила / Фото: Associated Press

Старшая внучка президента США – Наоми - вышла замуж за юриста Питера Нила, с которым была помолвлена с сентября 2021 года. Свадьбу сыграли на южной лужайке Белого дома. Церемония прошла в присутствии около 250 гостей.

"Было радостно наблюдать за тем, как Наоми растет, узнает, кто она такая, и создает для себя такую ​​невероятную жизнь", — сказал президент и первая леди. "Теперь мы полны гордости за то, что она выбрала Питера своим мужем, и для нас большая честь приветствовать его в нашей семье. Мы желаем им дней, полных смеха и любви, которых с каждым годом становится все больше", - сказали в своих речах Джо и Джилл, пишет Vogue.

Свадьба внучки Джо Байдена Наоми и Питера Нила / Фото: Associated Press

Под венец Наоми шла в красивом платье из кружева от Ralph Lauren. Наряд был вдохновлен свадебным платьем княгини Монако Грейс Келли. Закрытое платье оттенка слоновой кости было с длинными рукавами и дополнялось длинной фатой.

Свадьба внучки Джо Байдена Наоми и Питера Нила / Фото: Associated Press

Наоми - дочь младшего сына президента, Хантера, и его бывшей жены Кэтлин Буле, а также сотрудница юридической фирмы округа Колумбия Arnold & Porter. Родители невесты познакомились во время работы в иезуитском добровольческом корпусе в Портленде, штат Орегон, и Наоми была названа в честь дочери президента Байдена, которая погибла в возрасте одного года в автокатастрофе в 1972 году вместе со своей матерью и первой женой Байден – Нейлией.

Свадьба внучки Джо Байдена Наоми и Питера Нила / Фото: Associated Press

Джилл Байден опубликовала на своей странице в Instagram свадебное фото молодоженов и написала: "Поздравляем Наоми и Питера! Мы любим тебя".

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