Старший внук королевы Елизаветы развелся с женой

Букингемский дворец пока не давал новых комментариев о разводе пары.

Старший внук королевы Елизаветы Питер Филлипс и его жена Отем разошлись. Объявила пара о своем разводе в феврале 2020 года, а теперь, после урегулирования всех финансовых аспектов, наконец-то завершили бракоразводный процесс, сообщает издание People.

Питер Филлипс и его супруга Отем / Getty Images

"Мистер Питер Филлипс и миссис Отем Филлипс рады сообщить, что финансовые аспекты их развода были урегулированы посредством соглашения, условия которого были одобрены и постановлены сегодня Высоким судом. Хотя это печальный день для Питера и Отем, они по-прежнему ставят благополучие и воспитание своих замечательных дочерей Саванны и Ислы на первое место. И Питер, и Отэм довольны тем, что мирно разрешили вопросы с детьми, забота о которых стояла во главе их мыслей и решений. Семья привыкает к новой главе их жизни", - сказано в официальном заявлении пары.

Напомним, сын принцессы Анны Питер и Отем познакомились в 2003 году во время Гран-при в Монреале. Спустя несколько лет они объявили о помолвке, а потом обвенчалась в Виндзорском замке 17 мая 2008 года. У пары двое детей - 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла.

С конца 2019 года Питер и Отем живут раздельно. Инициатором развода выступила Отем, заявив, что "несчастна в браке" и хочет переехать на родину в Канаду.

Питер Филлипс, его супруга Отэм и королева Елизавета II / Associated Press

Пока развод пары Букингемский дворец не прокомментировал, но в прошлом году заявление было таким:

"В прошлом году, после того как Ее Величество и члены обеих семей были проинформированы, Питер и Отэм совместно договорились расстаться. Они пришли к выводу, что это был лучший курс действий для их двоих детей и продолжающейся дружбы. Решение о разводе и совместном воспитании детей было принято после многих месяцев дискуссий и, хотя оно и печальное, является полюбовным. Главным приоритетом пары является благополучие их детей - дочерей Саванны и Айлы", - говорится в заявлении.

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Свадьба Питера Филлипса и Отэм Келли (9 фото)

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