Стася Ровинская - дочь Снежаны Егоровой - публично послала мать вслед за русским кораблем

Телеведущая канала "1+1" и дочь Снежаны Егоровой и Семена Горова – Стася Ровинская – послала собственную мать вслед за русским кораблем.

Телеведущая канала "1+1" и дочь Снежаны Егоровой и Семена Горова – Стася Ровинская – послала собственную мать вслед за русским кораблем.

Ровинская опубликовала на своей странице в Facebook часть переписки с матерью и скриншот, а также призвала своих подписчиков пожаловаться на аккаунт Снежаны Егоровой для того, чтобы заблокировать его.

"Я долго держалась… показывать личную переписку не буду, могут читать дети. Потратьте пожалуйста минутку, пожалуйтесь на ютуб-канал этой мерзости! Потому что она думает, что офигенный лидер мнений! Ненавижу. Внизу в комментарии добавила "Иди нах*й. Твоя дочь Стася".

Подписчики поддержали девушку за смелось. Напомним, ранее Снежана Егорова заявляла, что поддерживает признание президентом Путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и выступает за "русский мир".

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