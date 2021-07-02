Статуя принцессы Дианы: найдено фото, которым вдохновлялся скульптор

Вчера, 1 июля, в день 60-летнего юбилея принцессы Дианы в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца открыли статую принцессы Уэльской.

Все внимание братьям

Принцы Уильям и Гарри / Associated Press

Главными гостями мероприятия были, конечно же, сыновья принцессы Дианы – принцы Уильям и Гарри. В последние годы отношения между братьями складываются не лучшим образом, но вчера принцы держались вместе, ведь представляли наследие своей матери Дианы, погибшей в автомобильной аварии в Париже в 1997 году. Предполагалось, что принц Уильям и принц Гарри отдельно произнесут речи, однако сошлись на том, что речь была составлена совместная. В ней говорилось следующее:

Принцы Уильям и Гарри / Associated Press

"Сегодня, в день, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - качества, которые сделали ее созидающей силой по всему миру, изменившей к лучшему бесчисленное количество жизней.

Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была рядом, и надеемся, что этот памятник навсегда станет символом ее жизни и наследия.

Благодарим Йена Рэнк-Бродли, Пипа Моррисона и их команды за выдающуюся работу, друзей и меценатов, которые помогли проекту воплотиться, и всех тех людей по всему миру, благодаря которым память о нашей матери живет", - пишет Hello!.

Затонувший сад

Статую принцессы установили в Затонувшем саду на территории Кенсингтонского парка. Формально Затонувшим называется традиционный английский сад, получивший свое название из-за того, что расположен на фут ниже уровня земли вокруг него. Затонувшие сады идеальны, если вам нужно удержать воду в определенной области или направить ее в другую, более низкую область.

Статуя принцессы Дианы в Затонувшем саду / Associated Press

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Затонувший сад был создан в 1908 году Эдуардом VII на территории дворцовых садов, ранее занятых сараями и оранжереями. Он был создан по образцу сада у пруда во дворце Хэмптон-Корт и отражал формальный эдвардианский стиль садоводства с использованием природных материалов, травянистых насаждений на террасах и водных объектов. Со временем насаждения и другие элементы мягкого ландшафта постепенно эволюционировали и изменились. В саду есть террасы с лужайками, мощеными и декоративными цветочными клумбами, окружающие центральный декоративный пруд. В 2017 году сад был полностью засажен белыми цветами. Вдохновлялись белыми платьями принцессы Дианы и знаменитыми фотографиями, которые сделал для Дианы Марио Тестино. Сад продолжает следовать этому умиротворенному стилю пастельных тонов и по сей день, которым восхищаются посетители.

Марио Тестино и принцесса Диана на его фотографиях / Getty Images

Принцесса Уэльская, которая жила в Кенсингтонском дворце (сегодня это резиденция ее старшего сына Уильяма и его супруги герцогини Кэтрин), очень любила этот сад, часто приходила сюда, чтобы подумать и побыть в тишине. Накануне открытия статуи сад был немного перепланирован, там были высажены более четырех тысяч новых растений, в том числе и незабудки и душистый горошек – любимые цветы принцессы Дианы.

Статуя

Автором выступил скульптор Йен Рэнк-Бродли. Работая над памятником, вылитым в бронзе, он брал за основу образ принцессы Дианы с рождественской открытки 1993 года, где Диана запечатлена с сыновьями в Кенсингтонском дворце. На Диане блуза с воротником-стойкой и юбка-карандаш с широким поясом на талии.

Статуя принцессы Дианы / Getty Images

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Именно в такой одежде принцессы фотографировалась для открытки вместе с сыновьями. Смотрите фото здесь. Скульптор запечатлел Диану с двумя мальчиками и девочкой - это некая метафора, которая показывает ее многолетнюю работу в благотворительной сфере. Под статуей находится постамент с именем принцессы и датой, когда ее сыновья открыли этот памятник миру. Также есть мемориальная доска с выгравированным отрывком из поэмы Альберта Швейцера "Мера человека", которая входила в программу 2007 года во время поминальной службе по принцессе.

Гости

Принц Гарри и Чарльз Спенсер (брат Дианы) / Associated Press

Открытие статуи прошло в узком семейном кругу. Кроме сыновей Дианы, скульптора и дизайнера сада присутствовали также близкие родственники принцессы, ее сестры Сара и Джейн, и брат Чарльз Спенсер. Всего 13 человек. Церемония должна была быть более пышной, но ее сократили из-за карантинных мер.

Принц Гарри и принц Уильям приветствуют своих теток леди Сару МакКоркодейл (вторая слева) и леди Джейн Феллоуз на открытии статуи принцессы Дианы / Getty Images

Напомним, 1 июля 2021 года принцессе Диане исполнилось бы 60 лет.

Открытие статуи принцессы Дианы в Кенсингтонском саду в Лондоне (13 фото)

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